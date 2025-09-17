Рашисты снова атаковали инфраструктуру "Укрзалізниці": из-за обесточивания задерживаются поезда (обновлено)
Сегодня ночью войска РФ в очередной раз атаковали инфраструктуру "Укрзалізниці".
Об этом сообщил в фейсбуке председатель правления АО "Укрзалізниця" Александр Перцовский, информирует Цензор.НЕТ.
"Очередная ночь - очередная комплексная атака на железную дорогу. Из-за обесточивания будут задержки поездов Днепровского направления (в частности, 86/72 Львов-Запорожье - Павлоград; 85/71 Запорожье, Павлоград - Львов, 75 Киев-Кривой Рог, № 80 Львов - Днепр, могут добавиться и другие - следите на https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform/)
Резервные тепловозы наготове, локомотивные бригады выезжают, будут помогать минимизировать задержки", - отметил он.
Как впоследствии сообщили в "УЗ", в данное время есть задержки пассажирских поездов одесского и днепровского направления.
"Часть рейсов следуют измененными маршрутами, уже задействовано 20 резервных тепловозов. Ряд поездов наши диспетчеры останавливали на безопасном расстоянии от зоны поражения.
Полный список задержек – традиционно на портале uz-vezemo.
"Что касается международных стыковок, в частности - в Хелме и Перемышле, мы - уже на связи с диспетчерскими командами иностранных железных дорог, и координируем пересадки, ожидания поездов и ускоренный пограничный контроль", - добавили в "Укрзалізниці".
В пригородном сообщении будут задержки и временные ограничения маршрутов, утром будет невозможно выполнить следующие рейсы:
- №6501/6592 Знаменка – им. Шевченко – Черкассы;
- №6503 Знаменка - Мироновка;
- №6331 Знаменка - Помичная;
- №6332 Колосовка - Знаменка сокращен до ст.Кропивницкий;
- №6036 Помичная - Знаменка сокращен маршрут до ст.Сахарная.
Продолжается работа по восстановлению питания для средств сигнализации, в данное время движение налажено в резервном формате.
Больше о последствиях атаки РФ для железной дороги пока не известно.
