Рашисты снова атаковали инфраструктуру "Укрзалізниці": из-за обесточивания задерживаются поезда (обновлено)

Сегодня ночью войска РФ в очередной раз атаковали инфраструктуру "Укрзалізниці".

Об этом сообщил в фейсбуке председатель правления АО "Укрзалізниця" Александр Перцовский, информирует Цензор.НЕТ.

"Очередная ночь - очередная комплексная атака на железную дорогу. Из-за обесточивания будут задержки поездов Днепровского направления (в частности, 86/72 Львов-Запорожье - Павлоград; 85/71 Запорожье, Павлоград - Львов, 75 Киев-Кривой Рог, № 80 Львов - Днепр, могут добавиться и другие - следите на https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform/)

Резервные тепловозы наготове, локомотивные бригады выезжают, будут помогать минимизировать задержки", - отметил он.

Также читайте: Войска РФ пытаются разрушить ключевые узловые станции, - "Укрзалізниця"

Как впоследствии сообщили в "УЗ", в данное время есть задержки пассажирских поездов одесского и днепровского направления.

"Часть рейсов следуют измененными маршрутами, уже задействовано 20 резервных тепловозов. Ряд поездов наши диспетчеры останавливали на безопасном расстоянии от зоны поражения.

Полный список задержек – традиционно на портале uz-vezemo.

"Что касается международных стыковок, в частности - в Хелме и Перемышле, мы - уже на связи с диспетчерскими командами иностранных железных дорог, и координируем пересадки, ожидания поездов и ускоренный пограничный контроль", - добавили в "Укрзалізниці".

В пригородном сообщении будут задержки и временные ограничения маршрутов, утром будет невозможно выполнить следующие рейсы:

№6501/6592 Знаменка – им. Шевченко – Черкассы;

№6503 Знаменка - Мироновка;

№6331 Знаменка - Помичная;

№6332 Колосовка - Знаменка сокращен до ст.Кропивницкий;

№6036 Помичная - Знаменка сокращен маршрут до ст.Сахарная.

Продолжается работа по восстановлению питания для средств сигнализации, в данное время движение налажено в резервном формате.

Больше о последствиях атаки РФ для железной дороги пока не известно.

Также читайте: Войска РФ атаковали дронами Знаменку: под ударом объекты "УЗ", 5 человек травмированы, повреждены дома