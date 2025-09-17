Ворог атакував дронами Полтавщину: була пожежа на підприємстві

Сьогодні, 17 вересня 2025 року, вночі на Полтавщині працювала ППО під час дронової атаки ворога.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова ОВА Володимир Когут, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, унаслідок падіння уламків ворожого БпЛА виникла пожежа на відкритій території одного з підприємств у Полтавському районі.

"Пожежу оперативно ліквідовано підрозділами ДСНС. Обійшлося без постраждалих", - уточнив очільник регіону.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ атакували дронами Черкащину, є наслідки для критичної інфраструктури. Також зазначалося, що рашисти знову атакували інфраструктуру "Укрзалізниці", через знеструмлення затримуються потяги. Окрім того, ворог ударив дронами по об’єктах інфраструктури Кропивницького району: частково знеструмлено обласний центр та 44 населені пункти.