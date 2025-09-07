УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7587 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників на Полтавщину
1 044 8

В Кременчуці після атаки РФ відновили електропостачання та рух автомобільним мостом

міст у Кременчуці після обстрілу
Фото: Віталій Малецький

В Кременчуці відновили електропостачання та автомобільний рух мостом через Дніпро.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на віцепрем'єр-міністра із відновлення – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу та т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимира Когута.

"Сьогодні вночі внаслідок ворожої атаки було пошкоджено міст через річку Дніпро на Полтавщині. Через це рух поїздів тимчасово зупинили, одночасно був зупинений і автомобільний рух. Завдяки оперативній роботі залізничників, місцевій та обласній владі автомобільний рух уже відновлено. Вони швидко організували відновлювальні роботи, задіяли всю необхідну техніку та ресурси й у надстислі терміни забезпечили безпечний проїзд автотранспорту", - розповів Кулеба.

Когут повідомив, що електропостачання, яке було відсутнє через ворожу атаку у Кременчуцькому районі, повністю відновлено.

Читайте: Окупанти атакували дроном Пологівський район на Запоріжжі: постраждав чоловік

Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.

Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.

Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.

Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.

За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.

Також читайте: БПЛА РФ влучив у житловий будинок у Сумській громаді: постраждалих немає

Автор: 

безпілотник (4817) Кременчук (322) Полтавська область (1220) Кременчуцький район (48) війна в Україні (6060)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От навіщо повідомляти? Чи вже готові відбити повтор?
показати весь коментар
07.09.2025 20:32 Відповісти
Ви що справді думаєте що кацапня про відновлення руху мостом не знатиме - якщо не буде повідомлень в пресі ?
показати весь коментар
07.09.2025 20:55 Відповісти
Власне кажучи, в них є розвідка та агентура, тому вони, мабуть, знають багато чого. В той же час діє таке правило під час війни: не треба забагато свістіти. Як в цьому випадку.
показати весь коментар
07.09.2025 20:58 Відповісти
Готовы по жд мосту через Волгу в Саратове нанести. Когда эшелон будет на прогоне!
показати весь коментар
07.09.2025 20:35 Відповісти
Це звіт для кацапів, що треба знову херячити?
показати весь коментар
07.09.2025 20:38 Відповісти
Да Козырь уже написал донесение в Центр!
показати весь коментар
07.09.2025 20:40 Відповісти
До повторної атаки залишилося 3 години. В цей раз будуть ракети і шахедів штук 50. Дякуйте цьому агенту Пєтухову, тобто Когут, півень млять.
показати весь коментар
07.09.2025 21:03 Відповісти
Ну так електропостачання і рух транспорту завжди відновлюються апріорі
показати весь коментар
07.09.2025 21:10 Відповісти
 
 