В Кременчуці після атаки РФ відновили електропостачання та рух автомобільним мостом

Фото: Віталій Малецький

В Кременчуці відновили електропостачання та автомобільний рух мостом через Дніпро.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на віцепрем'єр-міністра із відновлення – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу та т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимира Когута.

"Сьогодні вночі внаслідок ворожої атаки було пошкоджено міст через річку Дніпро на Полтавщині. Через це рух поїздів тимчасово зупинили, одночасно був зупинений і автомобільний рух. Завдяки оперативній роботі залізничників, місцевій та обласній владі автомобільний рух уже відновлено. Вони швидко організували відновлювальні роботи, задіяли всю необхідну техніку та ресурси й у надстислі терміни забезпечили безпечний проїзд автотранспорту", - розповів Кулеба.

Когут повідомив, що електропостачання, яке було відсутнє через ворожу атаку у Кременчуцькому районі, повністю відновлено.

Читайте: Окупанти атакували дроном Пологівський район на Запоріжжі: постраждав чоловік

Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.

Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.

Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.

Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.

За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.

Також читайте: БПЛА РФ влучив у житловий будинок у Сумській громаді: постраждалих немає