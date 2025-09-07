УКР
Окупанти атакували дроном Пологівський район на Запоріжжі: постраждав чоловік

У неділю, 7 вересня, російські окупанти вдарили дроном по одному із сіл Пологівського району Запорізької області. Внаслідок ворожої атаки постраждала людина.

Про це в телеграм повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"48-річний чоловік дістав поранення внаслідок ворожої атаки. Росіяни скерували fpv-дрон по одному із сіл Пологівського району. Удар прийшовся про проїзній частині. Чоловік дістав поранень",- йдеться у повідомленні.

безпілотник (4817) Запоріжжя (2376) Запорізька область (4029) атака (500) Запорізький район (243)
