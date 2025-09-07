Атака РФ на Запоріжжя 6 вересня: троє поранених залишаються у лікарнях
Станом на зараз у лікарнях залишаються три людини, які постраждали внаслідок атаки РФ по Запоріжжю ввечері 6 вересня.
Про це в телеграм повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Стан постраждалих після ворожої атаки на Запоріжжя. На зараз у лікарнях залишаються троє людей - чоловік і дві жінки. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Одна з жінок при надії, її здоров’ю нічого не загрожує. Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу",- йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Ввечері 6 вересня російські загарбники вдарили по Запоріжжю ударними безпілотниками. Внаслідок ворожої атаки постраждали 15 людей, є значні пошкодження інфраструктури.
