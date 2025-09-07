Рашисти вдарили щонайменше вісьмома "шахедами" по підприємству у Запоріжжі: є руйнування. ФОТОрепортаж

Фото: Запорізька ОВА

Уночі 7 вересня 2025 року війська РФ атакували щонайменше вісьмома "шахедами" атакував одне з підприємств Запоріжжя.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на місці удару спалахнула пожежа площею біля 1000 метрів, є пошкодження будівель.

"Підприємство зазнало руйнувань, на щастя, люди не постраждали", - більше інформації на цю хвилину не відомо.

Фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, росіяни напередодні вдарили по Запоріжжю ударними дронами: постраждали 15 людей, частково зруйновані житлові будинки та дитячий садок, виникла пожежа.

Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.

Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.

Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.

Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.

За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.