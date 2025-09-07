Рашисти вдарили КАБом по селу на Запоріжжі: загинуло подружжя (оновлено)
Зранку 7 вересня війська РФ атакували Оріхівську громаду Запорізької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, росіяни керованими авіабомбами ударили по Новопавлівці. Зруйновані будинки.
"Є загибла, пошуково-рятувальні роботи тривають", - уточнив Федоров.
"Доля чоловіка невідома", - додав він.
Більше інформації на цю хвилину не відомо.
Оновлено
"На жаль, дива не сталося - тіло чоловіка знайдене під руїнами будинку у Новопавлівці. Ворог ударив керованими авіабомбами по селу. Загинуло подружжя - тіло жінки виявили раніше", - написав Федоров.
