Рашисти вдарили КАБом по селу на Запоріжжі: загинуло подружжя (оновлено)

Зранку 7 вересня війська РФ атакували Оріхівську громаду Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, росіяни керованими авіабомбами ударили по Новопавлівці. Зруйновані будинки.

"Є загибла, пошуково-рятувальні роботи тривають", - уточнив Федоров.

"Доля чоловіка невідома", - додав він.

Більше інформації на цю хвилину не відомо.

Оновлено

"На жаль, дива не сталося - тіло чоловіка знайдене під руїнами будинку у Новопавлівці. Ворог ударив керованими авіабомбами по селу. Загинуло подружжя - тіло жінки виявили раніше", - написав Федоров.