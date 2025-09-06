Росіяни вдарили по Запоріжжю ударними дронами: постраждали чотири людини, частково зруйновані житлові будинки та дитячий садок, виникла пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Ввечері 6 вересня російські загарбники вдарили по Запоріжжю ударними безпілотниками. Внаслідок ворожої атаки є постраждалі.

Про це в телеграм повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

О 19:35 посадовець повідомив про влучання ворожого безпілотника та пожежу.

"Внаслідок ворожої атаки пошкоджені дитячий садок, житловий будинок та підприємство", - повідомив Федоров о 19:43.

Згодом очільник ОВА повідомив, що ворог скерував на Запоріжжя щонайменше 7 БпЛА. У місті сталося кілька пожеж.

О 19:59 Федоров повідомив, що через ворожу атаку постраждала жінка. У неї осколкове поранення голови. Медики надають всю необхідну допомогу.

О 20:15 Федоров повідомив, що внаслідок ворожих атак пошкоджено 6 багатоповерхових та 4 приватних будинків.

У частині будинків вибиті вікна та пошкоджені балкони, у приватному секторі - покрівлі. Зафіксовано також пожежу в нежитловій будівлі.

Оновлення

О 20:37 ДСНС повідомила, що кількість постраждалих внаслідок атаки ворожих БпЛА у Запоріжжі попередньо зросла до трьох.

Підрозділи ДСНС врятували з-під завалів одну людину. Попередньо ще двоє людей отримали травми. Частково зруйновані житлові будинки та дитячий садок, виникла пожежа площею близько 80 кв. м. Уламками пошкоджені сусідні споруди. На місці працюють усі екстрені служби.

Оновлення

О 21:20 очільник Запорізької ОВА Федоров повідомив, що кількість постраждалих через ворожу атаку зросла до чотирьох.

"Допомога медиків знадобилася трьом жінкам та одному чоловікові. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Усім постраждалим надається необхідна допомога", - розповів посадовець.

