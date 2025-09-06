Россияне ударили по Запорожью ударными дронами: пострадали 15 человек, частично разрушены жилые дома и детский сад, возник пожар. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)
Вечером 6 сентября российские захватчики ударили по Запорожью ударными беспилотниками. В результате вражеской атаки пострадала женщина.
Об этом в телеграм сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
В 19:35 чиновник сообщил о попадании вражеского беспилотника и пожаре.
"В результате вражеской атаки повреждены детский сад, жилой дом и предприятие", - сообщил Федоров в 19:43.
Впоследствии глава ОВА сообщил, что враг направил на Запорожье не менее 7 БПЛА. В городе произошло несколько пожаров.
В 19:59 Федоров сообщил, что из-за вражеской атаки пострадала женщина. У нее осколочное ранение головы. Медики оказывают всю необходимую помощь.
В 20:15 Федоров сообщил, что в результате вражеских атак повреждены 6 многоэтажных и 4 частных дома.
В части домов выбиты окна и повреждены балконы, в частном секторе – кровли. Зафиксирован также пожар в нежилом здании.
Обновление
В 20:37 ГСЧС сообщила, что количество пострадавших в результате атаки вражеских БПЛА в Запорожье, предварительно, возросло до трех.
Подразделения ГСЧС спасли из-под завалов одного человека. Предварительно, еще два человека получили травмы. Частично разрушены жилые дома и детский сад, возник пожар площадью около 80 кв. м. Обломками повреждены соседние постройки. На месте работают все экстренные службы.
Обновление
В 21:20 глава Запорожской ОВА Федоров сообщил, что количество пострадавших из-за вражеской атаки возросло до четырех.
"Помощь медиков понадобилась трем женщинам и одному мужчине. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь", - рассказал чиновник.
Обновление
В 23:11 Федоров сообщил, что в результате вражеских атак беспилотниками 15 человек получили ранения.
4 человека госпитализированы, еще 11 – лечатся амбулаторно. Медики оказывают всю необходимую помощь каждому.
В ГСЧС сообщили, что по состоянию на 22:00 спасатели завершили аварийные работы, коммунальные службы продолжаются восстановительные работы.
