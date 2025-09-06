РУС
Новости Атака беспилотников на Запорожье
Россияне ударили по Запорожью ударными дронами: пострадали 15 человек, частично разрушены жилые дома и детский сад, возник пожар. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Вечером 6 сентября российские захватчики ударили по Запорожью ударными беспилотниками. В результате вражеской атаки пострадала женщина.

Об этом в телеграм сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

В 19:35 чиновник сообщил о попадании вражеского беспилотника и пожаре.

"В результате вражеской атаки повреждены детский сад, жилой дом и предприятие", - сообщил Федоров в 19:43.

обстрел Запорожья
Фото: телеграм-канал главы Запорожской ОГА

Впоследствии глава ОВА сообщил, что враг направил на Запорожье не менее 7 БПЛА. В городе произошло несколько пожаров.

обстрел Запорожья
Фото: телеграмм-канал главы Запорожской ОГА

В 19:59 Федоров сообщил, что из-за вражеской атаки пострадала женщина. У нее осколочное ранение головы. Медики оказывают всю необходимую помощь.

обстрел Запорожья
Фото: телеграмм-канал главы Запорожской ОГА
обстрел Запорожья
Фото: телеграмм-канал главы Запорожской ОВА

Читайте также: Россияне атаковали 14 населенных пунктов в Запорожье за сутки: семь человек ранены

В 20:15 Федоров сообщил, что в результате вражеских атак повреждены 6 многоэтажных и 4 частных дома.

В части домов выбиты окна и повреждены балконы, в частном секторе – кровли. Зафиксирован также пожар в нежилом здании.

атака по Запоріжжю
Фото: телеграм-канал очільника Запорізької ОВА
атака по Запоріжжю
Фото: телеграм-канал очільника Запорізької ОВА
атака по Запоріжжю
Фото: телеграм-канал очільника Запорізької ОВА
атака по Запоріжжю
Фото: телеграм-канал очільника Запорізької ОВА
атака по Запоріжжю
Фото: телеграм-канал очільника Запорізької ОВА
атака по Запоріжжю
Фото: телеграм-канал очільника Запорізької ОВА
атака по Запоріжжю
Фото: телеграм-канал очільника Запорізької ОВА
атака по Запоріжжю
Фото: телеграм-канал очільника Запорізької ОВА

Обновление

В 20:37 ГСЧС сообщила, что количество пострадавших в результате атаки вражеских БПЛА в Запорожье, предварительно, возросло до трех.

Подразделения ГСЧС спасли из-под завалов одного человека. Предварительно, еще два человека получили травмы. Частично разрушены жилые дома и детский сад, возник пожар площадью около 80 кв. м. Обломками повреждены соседние постройки. На месте работают все экстренные службы.

атака на Запоріжжя
Фото: ДСНС
атака на Запоріжжя
Фото: ДСНС
атака на Запоріжжя
Фото: ДСНС
атака на Запоріжжя
Фото: ДСНС
атака на Запоріжжя
Фото: ДСНС

Обновление

В 21:20 глава Запорожской ОВА Федоров сообщил, что количество пострадавших из-за вражеской атаки возросло до четырех.

"Помощь медиков понадобилась трем женщинам и одному мужчине. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь", - рассказал чиновник.

Обновление

В 23:11 Федоров сообщил, что в результате вражеских атак беспилотниками 15 человек получили ранения.

4 человека госпитализированы, еще 11 – лечатся амбулаторно. Медики оказывают всю необходимую помощь каждому.

В ГСЧС сообщили, что по состоянию на 22:00 спасатели завершили аварийные работы, коммунальные службы продолжаются восстановительные работы.

атака на Запоріжжя
Фото: ДСНС
атака на Запоріжжя
Фото: ДСНС
атака на Запоріжжя
Фото: ДСНС
атака на Запоріжжя
Фото: ДСНС
атака на Запоріжжя
Фото: ДСНС

беспилотник (4195) Запорожье (2751) Запорожская область (3491) атака (506) Запорожский район (235)
