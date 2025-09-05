Россияне атаковали 14 населенных пунктов на Запорожье за сутки: семеро человек ранены
Российские войска за прошедшие сутки нанесли 569 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. Есть раненые.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате вражеских атак на Запорожье, Запорожский и Пологовский районы семеро человек получили ранения.
Так, в течение суток:
- Войска рф осуществили 6 авиационных ударов по Степногорску, Гуляйполю, Малой Токмачке, Красному и Омельнику.
- 385 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Малокатериновку, Беленькое, Плавни, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Красное, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку и Чаривное.
- 6 обстрелов из РСЗО накрыли Малую Токмачку, Новоданиловку и Красное.
- 172 артиллерийских удара нанесены по территории Плавней, Гуляйполя, Червоного, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новоандреевки.
Сообщается, что поступило 40 сообщений о повреждении частных домов, квартир, хозяйственных построек и автомобилей.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль