Россияне атаковали 14 населенных пунктов на Запорожье за сутки: семеро человек ранены

Российские войска за прошедшие сутки нанесли 569 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. Есть раненые.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.

Как отмечается, в результате вражеских атак на Запорожье, Запорожский и Пологовский районы семеро человек получили ранения.

Так, в течение суток:

Войска рф осуществили 6 авиационных ударов по Степногорску, Гуляйполю, Малой Токмачке, Красному и Омельнику.

385 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Малокатериновку, Беленькое, Плавни, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Красное, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку и Чаривное.

6 обстрелов из РСЗО накрыли Малую Токмачку, Новоданиловку и Красное.

172 артиллерийских удара нанесены по территории Плавней, Гуляйполя, Червоного, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новоандреевки.

Сообщается, что поступило 40 сообщений о повреждении частных домов, квартир, хозяйственных построек и автомобилей.