Россияне атаковали 14 населенных пунктов на Запорожье за сутки: семеро человек ранены

Обстрелы в Запорожье

Российские войска за прошедшие сутки нанесли 569 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. Есть раненые.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате вражеских атак на Запорожье, Запорожский и Пологовский районы семеро человек получили ранения.

Читайте: Россияне атаковали машину коммунального предприятия в Орехове: есть раненые (обновлено)

Так, в течение суток:

  • Войска рф осуществили 6 авиационных ударов по Степногорску, Гуляйполю, Малой Токмачке, Красному и Омельнику.
  • 385 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Малокатериновку, Беленькое, Плавни, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Красное, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку и Чаривное.
  • 6 обстрелов из РСЗО накрыли Малую Токмачку, Новоданиловку и Красное.
  • 172 артиллерийских удара нанесены по территории Плавней, Гуляйполя, Червоного, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новоандреевки.

Также смотрите: Четыре человека ранены в результате атаки беспилотника на Запорожье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Сообщается, что поступило 40 сообщений о повреждении частных домов, квартир, хозяйственных построек и автомобилей.

