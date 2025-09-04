Четверо человек ранены в результате атаки беспилотника на Запорожье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)
Утром 4 сентября три человека получили ранения в результате атаки беспилотника на Запорожье.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"В результате удара вражеского беспилотника трое жителей областного центра получили ранения", - говорится в сообщении.
Им оказана вся необходимая медицинская помощь.
ОБНОВЛЕНИЕ
В 11.36 Федоров сообщил: "До четырех увеличилось количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье".
