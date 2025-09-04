РУС
Четверо человек ранены в результате атаки беспилотника на Запорожье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Утром 4 сентября три человека получили ранения в результате атаки беспилотника на Запорожье.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"В результате удара вражеского беспилотника трое жителей областного центра получили ранения", - говорится в сообщении.

Им оказана вся необходимая медицинская помощь.

ОБНОВЛЕНИЕ

В 11.36 Федоров сообщил: "До четырех увеличилось количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье".

Атака на Запорожье 4.09.2025

