Четверо людей поранені внаслідок атаки безпілотника на Запоріжжя. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)
Вранці 4 вересня четверо людей дістали поранення внаслідок атаки безпілотника на Запоріжжя.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Внаслідок удару ворожого безпілотника троє мешканців обласного центра отримали поранення", - ідеться в повідомленні.
Їм надана уся необхідна медична допомога.
ОНОВЛЕННЯ
Об 11.36 Федоров повідомив: "До чотирьох збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя".
