УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9258 відвідувачів онлайн
Новини Фото Атака безпілотників на Запоріжжя
1 019 0

Четверо людей поранені внаслідок атаки безпілотника на Запоріжжя. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Вранці 4 вересня четверо людей дістали поранення внаслідок атаки безпілотника на Запоріжжя.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок удару ворожого безпілотника троє мешканців обласного центра отримали поранення", - ідеться в повідомленні.

Їм надана уся необхідна медична допомога.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Запоріжжю: вісім людей залишаюся в лікарні, з них двоє - важкі

ОНОВЛЕННЯ

Об 11.36 Федоров повідомив: "До чотирьох збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя".

Атака на Запоріжжя 4.09.2025

Дивіться також: Затримано двох агітаторів рашизму у фронтових регіонах України, - СБУ. ФОТО

Обстріл Запоріжжя 4.09
Обстріл Запоріжжя 4.09

Автор: 

Запоріжжя (2371) Запорізька область (4018) Шахед (1431) Запорізький район (238)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 