803 10

Затримано двох агітаторів рашизму у фронтових регіонах України, - СБУ. ФОТО

Затримано ще двох прокремлівських агітаторів, які діяли у Харкові та Запоріжжі. Фігуранти виправдовували воєнні злочини рашистів та чекали на повну окупацію східного та південного регіонів України.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зловмисники поширювали антиукраїнські дописи у профільних групах телеграм-каналів.

Так, у Запоріжжі затримано 60-річного власника місцевої юридичної фірми, який в інтернеті закликав окупантів масово вбивати українців та захоплювати нові території нашої держави. Під час затримання фігурант намагався сховатися під ліжком у власному помешканні.

Затримано ще двох агітаторів рашизму

У Харкові викрито ще одного агітатора рашизму. Ним виявився 54-річний працівник міської поліграфічної компанії, який публічно вихваляв окупаційні угруповання РФ та очікував на окупацію прифронтового міста.

Затримано ще двох агітаторів рашизму

Встановлено, що такі дописи він публікував у ворожий чат-бот Сергія Лебедєва (відомого під псевдонімом "Лохматий"), який переховується в Донецьку та працює на російські спецслужби.

Так, ініційована Службою безпеки лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності агітаторів на користь РФ.

Під час обшуків за місцями проживання затриманих вилучено смартфони та комп’ютерну техніку із доказами незаконних дій.

Чоловікам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за чч. 1, 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) статтями Кримінального кодексу України.

Фігуранти перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Топ коментарі
+2
Та тут агітатори рашизму на кожному кроці. Створили сайти-помийки, які сіють люту ненависть до патріотів України. Безмозглі у все це вірять. Результати не забарилися.
показати весь коментар
03.09.2025 17:29 Відповісти
+2
особливо в питаннях роботи ТЦК та прикордонної служби. Жаліють ухилянтів, втікачів та інших зрадників
показати весь коментар
03.09.2025 17:33 Відповісти
+1
Кастрируите их
показати весь коментар
03.09.2025 17:26 Відповісти
Краще, 3-4 метри вірьовки, чисто для люстрації!!…
Щоб не кортіло, після обміну цього лайна, їм ще піаритися перед ЗМІ орків!!
показати весь коментар
03.09.2025 17:58 Відповісти
Україна з мобілізацією, або переможе орків ******, або без мобілізації московіти, отих окупованих дурнів, і так використають, а ті що рипнуться волати у спідницях, просто пристрелять, як це роблять з 2014 року!
Третього варіанту, просто не існує!! Пора уже, і розум мати….
показати весь коментар
03.09.2025 18:03 Відповісти
Усі-вилупки совітів з відбитими макітрами.
показати весь коментар
03.09.2025 17:53 Відповісти
І ця мерзота виправдовує злочини які знищують їхні міста ,це вже якою паскудую треба бути ,розстріляти гадів.
показати весь коментар
03.09.2025 17:57 Відповісти
Це совдепівські лайно, і своїх онуків погубить, за наказом ******!!
Прутень, ввєді..!! Пам'ятаємо, як у 2014 році, з донецьких степів і териконів волали завезені орками істоти на вулицях та блокували рух колон ЗСУ!!
показати весь коментар
03.09.2025 18:05 Відповісти
Їх потрібно мочити, а не арештовувати
показати весь коментар
03.09.2025 18:21 Відповісти
До кобздона почвар.
показати весь коментар
03.09.2025 18:23 Відповісти
 
 