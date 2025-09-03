Затримано двох агітаторів рашизму у фронтових регіонах України, - СБУ. ФОТО

Затримано ще двох прокремлівських агітаторів, які діяли у Харкові та Запоріжжі. Фігуранти виправдовували воєнні злочини рашистів та чекали на повну окупацію східного та південного регіонів України.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зловмисники поширювали антиукраїнські дописи у профільних групах телеграм-каналів.

Так, у Запоріжжі затримано 60-річного власника місцевої юридичної фірми, який в інтернеті закликав окупантів масово вбивати українців та захоплювати нові території нашої держави. Під час затримання фігурант намагався сховатися під ліжком у власному помешканні.

У Харкові викрито ще одного агітатора рашизму. Ним виявився 54-річний працівник міської поліграфічної компанії, який публічно вихваляв окупаційні угруповання РФ та очікував на окупацію прифронтового міста.

Встановлено, що такі дописи він публікував у ворожий чат-бот Сергія Лебедєва (відомого під псевдонімом "Лохматий"), який переховується в Донецьку та працює на російські спецслужби.

Так, ініційована Службою безпеки лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності агітаторів на користь РФ.

Під час обшуків за місцями проживання затриманих вилучено смартфони та комп’ютерну техніку із доказами незаконних дій.

Чоловікам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за чч. 1, 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) статтями Кримінального кодексу України.

Фігуранти перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.