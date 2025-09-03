Задержаны два агитатора рашизма в прифронтовых регионах Украины, - СБУ. ФОТО

Задержаны еще два прокремлевских агитатора, действовавшие в Харькове и Запорожье. Фигуранты оправдывали военные преступления рашистов и ждали полной оккупации восточного и южного регионов Украины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Как отмечается, злоумышленники распространяли антиукраинские сообщения в профильных группах телеграм-каналов.

Так, в Запорожье задержан 60-летний владелец местной юридической фирмы, который в интернете призвал оккупантов массово убивать украинцев и захватывать новые территории нашего государства. Во время задержания фигурант пытался спрятаться под кроватью в своем доме.

В Харькове разоблачили еще одного агитатора рашизма. Им оказался 54-летний работник городской полиграфической компании, который публично восхвалял оккупационные группировки РФ и ожидал оккупации прифронтового города.

Установлено, что такие сообщения он публиковал во вражеский чат-бот Сергея Лебедева (известного под псевдонимом "Лохматый"), который скрывается в Донецке и работает на российские спецслужбы.

Так, инициированная Службой безопасности лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности агитаторов в пользу РФ.

Во время обысков по месту жительства задержанных изъяты смартфоны и компьютерная техника с доказательствами незаконных действий.

Мужчинам сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по чч. 1, 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) статьями Уголовного кодекса Украины.

Фигуранты находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.