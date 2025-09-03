РУС
Задержаны два агитатора рашизма в прифронтовых регионах Украины, - СБУ. ФОТО

Задержаны еще два прокремлевских агитатора, действовавшие в Харькове и Запорожье. Фигуранты оправдывали военные преступления рашистов и ждали полной оккупации восточного и южного регионов Украины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, злоумышленники распространяли антиукраинские сообщения в профильных группах телеграм-каналов.

Так, в Запорожье задержан 60-летний владелец местной юридической фирмы, который в интернете призвал оккупантов массово убивать украинцев и захватывать новые территории нашего государства. Во время задержания фигурант пытался спрятаться под кроватью в своем доме.

Задержаны еще два агитатора рашизма

В Харькове разоблачили еще одного агитатора рашизма. Им оказался 54-летний работник городской полиграфической компании, который публично восхвалял оккупационные группировки РФ и ожидал оккупации прифронтового города.

Задержаны еще два агитатора рашизма

Установлено, что такие сообщения он публиковал во вражеский чат-бот Сергея Лебедева (известного под псевдонимом "Лохматый"), который скрывается в Донецке и работает на российские спецслужбы.

Также смотрите: Выкрикивала пророссийские лозунги: в киевском метро избили женщину, - Нацполиция. ВИДЕО

Так, инициированная Службой безопасности лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности агитаторов в пользу РФ.

Во время обысков по месту жительства задержанных изъяты смартфоны и компьютерная техника с доказательствами незаконных действий.

Мужчинам сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по чч. 1, 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) статьями Уголовного кодекса Украины.

Также смотрите: Восхваляли рашистов и сдавали локации ВСУ: задержаны 14 интернет-агитаторов, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фигуранты находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Запорожье (2748) СБУ (20365) Харьков (7735) коллаборационизм (907)
Та тут агітатори рашизму на кожному кроці. Створили сайти-помийки, які сіють люту ненависть до патріотів України. Безмозглі у все це вірять. Результати не забарилися.
03.09.2025 17:29 Ответить
особливо в питаннях роботи ТЦК та прикордонної служби. Жаліють ухилянтів, втікачів та інших зрадників
03.09.2025 17:33 Ответить
Кастрируите их
03.09.2025 17:26 Ответить
Краще, 3-4 метри вірьовки, чисто для люстрації!!…
Щоб не кортіло, після обміну цього лайна, їм ще піаритися перед ЗМІ орків!!
03.09.2025 17:58 Ответить
Україна з мобілізацією, або переможе орків ******, або без мобілізації московіти, отих окупованих дурнів, і так використають, а ті що рипнуться волати у спідницях, просто пристрелять, як це роблять з 2014 року!
Третього варіанту, просто не існує!! Пора уже, і розум мати….
03.09.2025 18:03 Ответить
Усі-вилупки совітів з відбитими макітрами.
03.09.2025 17:53 Ответить
І ця мерзота виправдовує злочини які знищують їхні міста ,це вже якою паскудую треба бути ,розстріляти гадів.
03.09.2025 17:57 Ответить
Це совдепівські лайно, і своїх онуків погубить, за наказом ******!!
Прутень, ввєді..!! Пам'ятаємо, як у 2014 році, з донецьких степів і териконів волали завезені орками істоти на вулицях та блокували рух колон ЗСУ!!
03.09.2025 18:05 Ответить
Їх потрібно мочити, а не арештовувати
03.09.2025 18:21 Ответить
До кобздона почвар.
03.09.2025 18:23 Ответить
З цих агентів ворога вийде 40 пакетів собачого корму. На переробку.
03.09.2025 19:05 Ответить
 
 