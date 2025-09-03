Задержаны два агитатора рашизма в прифронтовых регионах Украины, - СБУ. ФОТО
Задержаны еще два прокремлевских агитатора, действовавшие в Харькове и Запорожье. Фигуранты оправдывали военные преступления рашистов и ждали полной оккупации восточного и южного регионов Украины.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, злоумышленники распространяли антиукраинские сообщения в профильных группах телеграм-каналов.
Так, в Запорожье задержан 60-летний владелец местной юридической фирмы, который в интернете призвал оккупантов массово убивать украинцев и захватывать новые территории нашего государства. Во время задержания фигурант пытался спрятаться под кроватью в своем доме.
В Харькове разоблачили еще одного агитатора рашизма. Им оказался 54-летний работник городской полиграфической компании, который публично восхвалял оккупационные группировки РФ и ожидал оккупации прифронтового города.
Установлено, что такие сообщения он публиковал во вражеский чат-бот Сергея Лебедева (известного под псевдонимом "Лохматый"), который скрывается в Донецке и работает на российские спецслужбы.
Так, инициированная Службой безопасности лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности агитаторов в пользу РФ.
Во время обысков по месту жительства задержанных изъяты смартфоны и компьютерная техника с доказательствами незаконных действий.
Мужчинам сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по чч. 1, 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) статьями Уголовного кодекса Украины.
Фигуранты находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Щоб не кортіло, після обміну цього лайна, їм ще піаритися перед ЗМІ орків!!
Третього варіанту, просто не існує!! Пора уже, і розум мати….
Прутень, ввєді..!! Пам'ятаємо, як у 2014 році, з донецьких степів і териконів волали завезені орками істоти на вулицях та блокували рух колон ЗСУ!!