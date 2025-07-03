Хвалили рашистов и сдавали локации ВСУ: задержаны 14 интернет-агитаторов, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала 14 сторонников российской агрессии, которые распространяли кремлевскую пропаганду, оправдывали войну РФ и публиковали в интернете координаты расположения украинских военных.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.





Среди задержанных: 57-летний рецидивист из Донецкой области, который распространял фейки в Житомире; трое интернет-агитаторов на Закарпатье, которые пропагандировали "присоединение" региона к РФ; администратор вайбер-группы в Ровенской области, который "сливал" информацию о перемещении сил ТЦК и полиции; дезертир с Тернопольщины, отрицавший войну; пятеро приспешников оккупантов в Донецкой области, которые восхваляли Путина в запрещенных соцсетях.

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В Черкасской области заблокировали канал в телеграмме, который разоблачал локации сил обороны в Умани. На Полтавщине задержали двух администраторов вайбер-группы, которые распространяли данные о базировании военных и правоохранителей.

По всем фактам открыты уголовные производства по статьям о препятствовании деятельности ВСУ, публичные призывы к свержению власти и оправдание агрессии РФ. Злоумышленникам грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

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