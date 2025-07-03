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Хвалили рашистов и сдавали локации ВСУ: задержаны 14 интернет-агитаторов, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала 14 сторонников российской агрессии, которые распространяли кремлевскую пропаганду, оправдывали войну РФ и публиковали в интернете координаты расположения украинских военных.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

СБУ задержала 14 интернет-агитаторов, которые
СБУ задержала 14 интернет-агитаторов, которые

Среди задержанных: 57-летний рецидивист из Донецкой области, который распространял фейки в Житомире; трое интернет-агитаторов на Закарпатье, которые пропагандировали "присоединение" региона к РФ; администратор вайбер-группы в Ровенской области, который "сливал" информацию о перемещении сил ТЦК и полиции; дезертир с Тернопольщины, отрицавший войну; пятеро приспешников оккупантов в Донецкой области, которые восхваляли Путина в запрещенных соцсетях.

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СБУ задержала 14 интернет-агитаторов, которые
СБУ задержала 14 интернет-агитаторов, которые

В Черкасской области заблокировали канал в телеграмме, который разоблачал локации сил обороны в Умани. На Полтавщине задержали двух администраторов вайбер-группы, которые распространяли данные о базировании военных и правоохранителей.

По всем фактам открыты уголовные производства по статьям о препятствовании деятельности ВСУ, публичные призывы к свержению власти и оправдание агрессии РФ. Злоумышленникам грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

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СБУ задержала 14 интернет-агитаторов, которые
СБУ задержала 14 интернет-агитаторов, которые

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Автор: 

агитация (509) СБУ (20144) война в Украине (5037)


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Топ комментарии
+7
Повертайте смертну кару! Хоча б за держзраду й колобораціонізм. Діла не буде, без реальних вироків. Долбоящери будуть постійно виповзати.

Відміна СК повинна бути останьою в переліку виповнених вимог для вступу в ЄС.

Якщо вступ до ЄС стане реальним, а не морквою на вудці для віслюка оманського.
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03.07.2025 14:22 Ответить
+4
А що там з кацапськими інтернет-агітаторами на Цензорі?
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03.07.2025 14:26 Ответить
+1
То тільки так здається. Зараз при бажанні й за страйбольні іграшки шиють статтю за зброю, то вже шоб експертиза не довела все що потрібно? Як не як, правова держава.
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03.07.2025 14:54 Ответить
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Повертайте смертну кару! Хоча б за держзраду й колобораціонізм. Діла не буде, без реальних вироків. Долбоящери будуть постійно виповзати.

Відміна СК повинна бути останьою в переліку виповнених вимог для вступу в ЄС.

Якщо вступ до ЄС стане реальним, а не морквою на вудці для віслюка оманського.
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03.07.2025 14:22 Ответить
"моркву" нам підвісили ще у 2013-му році. До чого тут оманський?
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03.07.2025 14:48 Ответить
Тобто? Наш харант ні до чого взагалі?? Він пункти виконує тільки ті, що йому вигідні.

І як би не цей довбограй, багато українців залишились живими.
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03.07.2025 14:54 Ответить
у цьому випадку геть ні до чого.
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03.07.2025 14:59 Ответить
І привіт новий 1937 рік коли усували реальних і уявних противників сталінського режиму. Попереду репресії, тортури та страти з метою зміцнення влади Володимира Олександровича Зеленського. Люди не змінюються. 2000 років тому теж кричали розіпні розіпні.
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03.07.2025 15:16 Ответить
А що там з кацапськими інтернет-агітаторами на Цензорі?
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03.07.2025 14:26 Ответить
Тобто ті хто не згоден чому депутати, суд'ї, плокулоли, тцкуни, менти, силовики різного пошибу та інша сволочь яка давала присягу не іде на фронт, то вони автоматично стають інтернет агітаторами, кремлівськими щурами та зрадниками? Я правильно зрозумів?
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03.07.2025 14:55 Ответить
Рускій, у тебе ніпріятнасті: Азербайджан закриє всі російськомовні школи.
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03.07.2025 15:09 Ответить
Все в цьому світі неоднозначно. Патріот каже, що воювати повинні всі. І кацапський інтернет-агітатор каже, що воювати повинні всі. При цьому перший - патріот, а другий - кацапський інтернет-агітатор. Чому так? А хто його знає.
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03.07.2025 15:14 Ответить
главно дєло не позбавляйте їх виборчого права. Вони згодяться владі для наступних виборів.
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03.07.2025 14:36 Ответить
"публікували в інтернеті координати розташування українських військових"

Це про групи з повістками?) Ой вей.
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03.07.2025 14:40 Ответить
А у нас група з повістками про погоду. Там пишуть де на якій вулиці дощить, гроза, ураган, ясно, дощик, туман і тд
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03.07.2025 14:52 Ответить
То тільки так здається. Зараз при бажанні й за страйбольні іграшки шиють статтю за зброю, то вже шоб експертиза не довела все що потрібно? Як не як, правова держава.
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03.07.2025 14:54 Ответить
от дивишся на отаких чмонь, на те, де вони живуть, в яких умовах, і розумієш чому вони тягнуть сюди рашку, бо в "радную гавень" тягне.. Як цю всю шолупонь викинути з України!!? Виродки!
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03.07.2025 14:47 Ответить
Країна воює найкривавішим ворогом ,а з колоборантами ніби граются в кращому разі на розмінування відправити ,а ні то має здохнути у вязниці.
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03.07.2025 14:57 Ответить
Зловмисникам загрожує до 8 років ув'язнення Джерело: https://censor.net/ua/p3561340 почему не ОТ 8 лет заключения??
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03.07.2025 15:09 Ответить
 
 