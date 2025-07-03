Вихваляли рашистів та здавали локації ЗСУ: затримано 14 інтернет-агітаторів, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила і затримала 14 прихильників російської агресії, які поширювали кремлівську пропаганду, виправдовували війну РФ та публікували в інтернеті координати розташування українських військових.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.





Серед затриманих: 57-річний рецидивіст із Донеччини, який розповсюджував фейки у Житомирі; троє інтернет-агітаторів на Закарпатті, що пропагували "приєднання" регіону до РФ; адміністратор вайбер-групи на Рівненщині, який "зливав" інформацію про переміщення сил ТЦК і поліції; дезертир з Тернопільщини, що заперечував війну; п’ятеро поплічників окупантів у Донецькій області, які вихваляли Путіна на заборонених соцмережах.

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У Черкаській області заблокували канал у телеграмі, який викривав локації сил оборони в Умані. На Полтавщині затримали двох адміністраторок вайбер-групи, що поширювали дані про базування військових та правоохоронців.

За всіма фактами відкрито кримінальні провадження за статтями про перешкоджання діяльності ЗСУ, публічні заклики до повалення влади та виправдовування агресії РФ. Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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