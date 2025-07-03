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Новини Фото Проросійські агітатори Виправдовування збройної агресії РФ
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Вихваляли рашистів та здавали локації ЗСУ: затримано 14 інтернет-агітаторів, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила і затримала 14 прихильників російської агресії, які поширювали кремлівську пропаганду, виправдовували війну РФ та публікували в інтернеті координати розташування українських військових.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

СБУ затримала 14 інтернет-агітаторів, які
СБУ затримала 14 інтернет-агітаторів, які

Серед затриманих: 57-річний рецидивіст із Донеччини, який розповсюджував фейки у Житомирі; троє інтернет-агітаторів на Закарпатті, що пропагували "приєднання" регіону до РФ; адміністратор вайбер-групи на Рівненщині, який "зливав" інформацію про переміщення сил ТЦК і поліції; дезертир з Тернопільщини, що заперечував війну; п’ятеро поплічників окупантів у Донецькій області, які вихваляли Путіна на заборонених соцмережах.

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СБУ затримала 14 інтернет-агітаторів, які
СБУ затримала 14 інтернет-агітаторів, які

У Черкаській області заблокували канал у телеграмі, який викривав локації сил оборони в Умані. На Полтавщині затримали двох адміністраторок вайбер-групи, що поширювали дані про базування військових та правоохоронців.

За всіма фактами відкрито кримінальні провадження за статтями про перешкоджання діяльності ЗСУ, публічні заклики до повалення влади та виправдовування агресії РФ. Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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СБУ затримала 14 інтернет-агітаторів, які
СБУ затримала 14 інтернет-агітаторів, які

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Коригували удари по Краматорську: затримано двох агенток РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж



Автор: 

агітація (203) СБУ (13075) війна в Україні (5072)


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Топ коментарі
+7
Повертайте смертну кару! Хоча б за держзраду й колобораціонізм. Діла не буде, без реальних вироків. Долбоящери будуть постійно виповзати.

Відміна СК повинна бути останьою в переліку виповнених вимог для вступу в ЄС.

Якщо вступ до ЄС стане реальним, а не морквою на вудці для віслюка оманського.
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03.07.2025 14:22 Відповісти
+4
А що там з кацапськими інтернет-агітаторами на Цензорі?
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03.07.2025 14:26 Відповісти
+1
от дивишся на отаких чмонь, на те, де вони живуть, в яких умовах, і розумієш чому вони тягнуть сюди рашку, бо в "радную гавень" тягне.. Як цю всю шолупонь викинути з України!!? Виродки!
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03.07.2025 14:47 Відповісти
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Повертайте смертну кару! Хоча б за держзраду й колобораціонізм. Діла не буде, без реальних вироків. Долбоящери будуть постійно виповзати.

Відміна СК повинна бути останьою в переліку виповнених вимог для вступу в ЄС.

Якщо вступ до ЄС стане реальним, а не морквою на вудці для віслюка оманського.
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03.07.2025 14:22 Відповісти
"моркву" нам підвісили ще у 2013-му році. До чого тут оманський?
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03.07.2025 14:48 Відповісти
Тобто? Наш харант ні до чого взагалі?? Він пункти виконує тільки ті, що йому вигідні.

І як би не цей довбограй, багато українців залишились живими.
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03.07.2025 14:54 Відповісти
у цьому випадку геть ні до чого.
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03.07.2025 14:59 Відповісти
Тоді аоно гах непотрібне
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03.07.2025 15:39 Відповісти
І привіт новий 1937 рік коли усували реальних і уявних противників сталінського режиму. Попереду репресії, тортури та страти з метою зміцнення влади Володимира Олександровича Зеленського. Люди не змінюються. 2000 років тому теж кричали розіпні розіпні.
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03.07.2025 15:16 Відповісти
А що там з кацапськими інтернет-агітаторами на Цензорі?
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03.07.2025 14:26 Відповісти
Тобто ті хто не згоден чому депутати, суд'ї, плокулоли, тцкуни, менти, силовики різного пошибу та інша сволочь яка давала присягу не іде на фронт, то вони автоматично стають інтернет агітаторами, кремлівськими щурами та зрадниками? Я правильно зрозумів?
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03.07.2025 14:55 Відповісти
Рускій, у тебе ніпріятнасті: Азербайджан закриє всі російськомовні школи.
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03.07.2025 15:09 Відповісти
Все в цьому світі неоднозначно. Патріот каже, що воювати повинні всі. І кацапський інтернет-агітатор каже, що воювати повинні всі. При цьому перший - патріот, а другий - кацапський інтернет-агітатор. Чому так? А хто його знає.
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03.07.2025 15:14 Відповісти
Ти ще тут? Шкода... Ну думаю і до тебе дістануться.
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03.07.2025 16:11 Відповісти
главно дєло не позбавляйте їх виборчого права. Вони згодяться владі для наступних виборів.
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03.07.2025 14:36 Відповісти
"публікували в інтернеті координати розташування українських військових"

Це про групи з повістками?) Ой вей.
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03.07.2025 14:40 Відповісти
А у нас група з повістками про погоду. Там пишуть де на якій вулиці дощить, гроза, ураган, ясно, дощик, туман і тд
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03.07.2025 14:52 Відповісти
То тільки так здається. Зараз при бажанні й за страйбольні іграшки шиють статтю за зброю, то вже шоб експертиза не довела все що потрібно? Як не як, правова держава.
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03.07.2025 14:54 Відповісти
от дивишся на отаких чмонь, на те, де вони живуть, в яких умовах, і розумієш чому вони тягнуть сюди рашку, бо в "радную гавень" тягне.. Як цю всю шолупонь викинути з України!!? Виродки!
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03.07.2025 14:47 Відповісти
Країна воює найкривавішим ворогом ,а з колоборантами ніби граются в кращому разі на розмінування відправити ,а ні то має здохнути у вязниці.
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03.07.2025 14:57 Відповісти
Зловмисникам загрожує до 8 років ув'язнення Джерело: https://censor.net/ua/p3561340 почему не ОТ 8 лет заключения??
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03.07.2025 15:09 Відповісти
скільки ж вас підорасів ще буде.
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03.07.2025 15:55 Відповісти
Верещук там також була (так нахвалювала пуйло усіляко) чи може 1мля леді (закликала здавати місце знаходження військових за винагороду, забули) чи это другое?
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03.07.2025 16:04 Відповісти
 
 