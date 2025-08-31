Удар РФ по Запоріжжю: вісім людей залишаюся в лікарні, з них двоє - важкі

Фото: Національна поліція України

Вісім людей, постраждалих унаслідок ворожої атаки на Запоріжжя в ніч на 30 серпня, залишаються у лікарнях обласного центру.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, стан двох постраждалих - 61-річного чоловіка та 47-річної жінки - медики оцінюють, як важкий.



Інші поранені, в тому числі двоє дітей, у стані середньої тяжкості.



Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, вночі 30 серпня окупанти завдали масованого комбінованого удару по Запоріжжю та області. Ворог застосував безпілотники та ракети. За останніми даними, відомо про одну загиблу та 34 постраждалих, серед яких двоє дітей.