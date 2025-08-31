Удар РФ по Запорожью: восемь человек остаются в больнице, из них двое - в тяжелом состоянии
Восемь человек, пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье в ночь на 30 августа, остаются в больницах областного центра.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, состояние двух пострадавших - 61-летнего мужчины и 47-летней женщины - медики оценивают, как тяжелое.
Остальные раненые, в том числе двое детей, в состоянии средней тяжести.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Напомним, ночью 30 августа оккупанты нанесли массированный комбинированный удар по Запорожью и области. Враг применил беспилотники и ракеты. По последним данным, известно об одной погибшей и 34 пострадавших, среди которых двое детей
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль