Атака на Запорожье
Удар РФ по Запорожью: восемь человек остаются в больнице, из них двое - в тяжелом состоянии

Комбинированная атака РФ на Запорожье
Фото: Національна поліція України

Восемь человек, пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье в ночь на 30 августа, остаются в больницах областного центра.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, состояние двух пострадавших - 61-летнего мужчины и 47-летней женщины - медики оценивают, как тяжелое.

Остальные раненые, в том числе двое детей, в состоянии средней тяжести.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне за сутки совершили 391 удар по Запорожской области: погиб 1 человек, 37 ранены

Напомним, ночью 30 августа оккупанты нанесли массированный комбинированный удар по Запорожью и области. Враг применил беспилотники и ракеты. По последним данным, известно об одной погибшей и 34 пострадавших, среди которых двое детей

