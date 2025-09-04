РУС
Россияне атаковали автомобиль коммунального предприятия в Орехово: есть раненые (обновлено)

4 сентября военные РФ атаковали машину коммунального предприятия в Орехове в Запорожской области. Ранен человек.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне ударили артиллерией по прифронтовому городу. Повреждено авто. Раненому оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Четыре человека ранены в результате атаки беспилотника на Запорожье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Позже Федоров проинформировал, что в результате атаки в Орехове ранены 63-летний и 56-летний мужчины. Они получили всю необходимую медицинскую помощь.

