Россияне атаковали автомобиль коммунального предприятия в Орехово: есть раненые (обновлено)

4 сентября военные РФ атаковали машину коммунального предприятия в Орехове в Запорожской области. Ранен человек.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне ударили артиллерией по прифронтовому городу. Повреждено авто. Раненому оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Позже Федоров проинформировал, что в результате атаки в Орехове ранены 63-летний и 56-летний мужчины. Они получили всю необходимую медицинскую помощь.