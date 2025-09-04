Россияне атаковали автомобиль коммунального предприятия в Орехово: есть раненые (обновлено)
4 сентября военные РФ атаковали машину коммунального предприятия в Орехове в Запорожской области. Ранен человек.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Россияне ударили артиллерией по прифронтовому городу. Повреждено авто. Раненому оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.
Позже Федоров проинформировал, что в результате атаки в Орехове ранены 63-летний и 56-летний мужчины. Они получили всю необходимую медицинскую помощь.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль