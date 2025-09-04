УКР
Росіяни атакували автівку комунального підприємства в Оріхові: є поранені (оновлено)

4 вересня військові РФ атакували автівку комунального підприємства в Оріхові в Запорізькій області. Поранена людина.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни ударили артилерією по прифронтовому місту. Пошкоджене авто. Пораненому надається вся необхідна допомога", - ідеться в повідомленні.

Пізніше Федоров поінформував, що внаслідок атаки в Оріхові поранені 63-річний та 56-річний чоловіки. Вони отримали всю необхідну медичну допомогу.

