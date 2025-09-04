Росіяни атакували автівку комунального підприємства в Оріхові: є поранені (оновлено)
4 вересня військові РФ атакували автівку комунального підприємства в Оріхові в Запорізькій області. Поранена людина.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Росіяни ударили артилерією по прифронтовому місту. Пошкоджене авто. Пораненому надається вся необхідна допомога", - ідеться в повідомленні.
Пізніше Федоров поінформував, що внаслідок атаки в Оріхові поранені 63-річний та 56-річний чоловіки. Вони отримали всю необхідну медичну допомогу.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль