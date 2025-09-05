Росіяни атакували 14 населених пунктів на Запоріжжі за добу: семеро людей поранені

Російські війська протягом минулої доби завдали 569 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок ворожих атак на Запоріжжя, Запорізький і Пологівський райони семеро людей дістали

поранення.

Так, впродовж доби:

Війська рф здійснили 6 авіаційних ударів по Степногірську, Гуляйполю, Малій Токмачці, Червоному та Омельнику.

385 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, Біленьке, Плавні, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Червоне, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку та Чарівне.

6 обстрілів з РСЗВ накрили Малу Токмачку, Новоданилівку та Червоне.

172 артилерійські удари завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Червоного, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новоандріївки.

Повідомляється, що надійшло 40 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир, господарчих споруд та автомобілів.