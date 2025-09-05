УКР
Росіяни атакували 14 населених пунктів на Запоріжжі за добу: семеро людей поранені

Російські війська протягом минулої доби завдали 569 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок ворожих атак на Запоріжжя, Запорізький і Пологівський райони семеро людей дістали
поранення.

Так, впродовж доби:

  • Війська рф здійснили 6 авіаційних ударів по Степногірську, Гуляйполю, Малій Токмачці, Червоному та Омельнику.
  • 385 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, Біленьке, Плавні, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Червоне, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку та Чарівне.
  • 6 обстрілів з РСЗВ накрили Малу Токмачку, Новоданилівку та Червоне.
  • 172 артилерійські удари завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Червоного, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новоандріївки.

Повідомляється, що надійшло 40 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир, господарчих споруд та автомобілів.

