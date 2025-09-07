Рашисты нанесли удар КАБом по селу на Запорожье: погибла женщина, мужчина под завалами

Утром 7 сентября войска РФ атаковали Ореховскую громаду Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, россияне управляемыми авиабомбами ударили по Новопавловке. Разрушены дома.

"Есть погибшая, поисково-спасательные работы продолжаются", - уточнил Федоров.

"Судьба мужчины неизвестна", - добавил он.

Больше информации на эту минуту не известно.