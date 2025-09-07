Рашисты нанесли удар КАБом по селу на Запорожье: погибла женщина, мужчина под завалами
Утром 7 сентября войска РФ атаковали Ореховскую громаду Запорожской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, россияне управляемыми авиабомбами ударили по Новопавловке. Разрушены дома.
"Есть погибшая, поисково-спасательные работы продолжаются", - уточнил Федоров.
"Судьба мужчины неизвестна", - добавил он.
Больше информации на эту минуту не известно.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль