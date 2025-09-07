РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10331 посетитель онлайн
Новости Обстрелы Запорожской области
1 313 0

Рашисты нанесли не менее восьми ударов "шахедами" по предприятию в Запорожье: есть разрушения. ФОТОрепортаж

Предприятие в Запорожье после обстрела
Фото: Запорізька ОВА

Ночью 7 сентября 2025 года войска РФ атаковали по меньшей мере восемью "шахедами" атаковали одно из предприятий Запорожья.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на месте удара вспыхнул пожар площадью около 1000 метров, есть повреждения зданий.

"Предприятие претерпело разрушения, к счастью, люди не пострадали", - больше информации на эту минуту не известно.

Предприятие в Запорожье после обстрела
Фото: Запорожская ОВА
Предприятие в Запорожье после обстрела
Фото: Запорожская ОГА
Предприятие в Запорожье после обстрела
Фото: Запорожская ОВА
Предприятие в Запорожье после обстрела
Фото: Запорожская ОВА
Предприятие в Запорожье после обстрела
Фото: Запорожская ОВА
Предприятие в Запорожье после обстрела
Фото: Запорожская ОВА

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты ударили КАБом по селу на Запорожье: погибла женщина, мужчина под завалами

Напомним, россияне накануне ударили по Запорожью ударными дронами: пострадали 15 человек, частично разрушены жилые дома и детский сад, возник пожар.

Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.

Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.

Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за дроновой атаки повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.

Находилась под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.

По данным Воздушных сил, было уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов.

Автор: 

Запорожье (2751) обстрел (29379) Запорожская область (3494) Запорожский район (236)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 