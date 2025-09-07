Рашисты нанесли не менее восьми ударов "шахедами" по предприятию в Запорожье: есть разрушения. ФОТОрепортаж

Фото: Запорізька ОВА

Ночью 7 сентября 2025 года войска РФ атаковали по меньшей мере восемью "шахедами" атаковали одно из предприятий Запорожья.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на месте удара вспыхнул пожар площадью около 1000 метров, есть повреждения зданий.

"Предприятие претерпело разрушения, к счастью, люди не пострадали", - больше информации на эту минуту не известно.

Фото: Запорожская ОВА

Фото: Запорожская ОГА

Фото: Запорожская ОВА

Фото: Запорожская ОВА

Фото: Запорожская ОВА

Фото: Запорожская ОВА

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты ударили КАБом по селу на Запорожье: погибла женщина, мужчина под завалами

Напомним, россияне накануне ударили по Запорожью ударными дронами: пострадали 15 человек, частично разрушены жилые дома и детский сад, возник пожар.

Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.

Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.

Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за дроновой атаки повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.

Находилась под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.

По данным Воздушных сил, было уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов.