Атака РФ на Запорожье 6 сентября: трое раненых остаются в больницах

атаки по Запорожью
Фото: телеграм-канал очільника Запорізької ОВА

По состоянию на сейчас в больницах остаются три человека, пострадавших вследствие атаки РФ по Запорожью вечером 6 сентября.

Об этом в телеграмм сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Состояние пострадавших после вражеской атаки на Запорожье. На сейчас в больницах остаются три человека - мужчина и две женщины. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. Одна из женщин в положении, ее здоровью ничего не угрожает. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Напомним, что вечером 6 сентября российские захватчики ударили по Запорожью ударными беспилотниками. Вследствие вражеской атаки пострадали 15 человек, есть значительные повреждения инфраструктуры.

