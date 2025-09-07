РУС
Оккупанты атаковали дроном Пологовский район на Запорожье: пострадал мужчина

В воскресенье, 7 сентября, российские оккупанты ударили дроном по одному из сел Пологовского района на Запорожье. Вследствие вражеской атаки пострадал человек.

Об этом в телеграм сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"48-летний мужчина получил ранения вследствие вражеской атаки. Россияне направили fpv-дрон по одному из сел Пологовского района. Удар пришелся о проезжей части. Мужчина получил ранения",- говорится в сообщении.

