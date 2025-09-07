Оккупанты атаковали дроном Пологовский район на Запорожье: пострадал мужчина
В воскресенье, 7 сентября, российские оккупанты ударили дроном по одному из сел Пологовского района на Запорожье. Вследствие вражеской атаки пострадал человек.
Об этом в телеграм сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"48-летний мужчина получил ранения вследствие вражеской атаки. Россияне направили fpv-дрон по одному из сел Пологовского района. Удар пришелся о проезжей части. Мужчина получил ранения",- говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль