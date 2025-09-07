242 0
БПЛА РФ влучив у житловий будинок у Сумській громаді: постраждалих немає
Сьогодні вранці в Сумській громаді ворожий безпілотник влучив у п’ятиповерховий житловий будинок.
Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко, передає Цензор.НЕТ.
"Близько 10:30 ворог атакував Сумську громаду ударним БПЛА. Безпілотник влучив у п’ятиповерховий житловий будинок, але без детонації. Обійшлося без масштабних руйнувань: пошкоджено вікна та балконні рами", - зазначив Кривошеєнко.
За попередньою інформацією, постраждалих немає. Оперативні служби обстежують будівлю та прилеглу територію.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль