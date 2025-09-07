УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9798 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Сумщини
242 0

БПЛА РФ влучив у житловий будинок у Сумській громаді: постраждалих немає

РФ вдарила по Слов’янську 27 травня 2025 року

Сьогодні вранці в Сумській громаді ворожий безпілотник влучив у п’ятиповерховий житловий будинок.

Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко, передає Цензор.НЕТ.

"Близько 10:30 ворог атакував Сумську громаду ударним БПЛА. Безпілотник влучив у п’ятиповерховий житловий будинок, але без детонації. Обійшлося без масштабних руйнувань: пошкоджено вікна та балконні рами", - зазначив Кривошеєнко.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Оперативні служби обстежують будівлю та прилеглу територію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дрони атакували Ільський НПЗ у Краснодарському краї РФ: горіла технологічна установка. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

безпілотник (4817) Сумська область (4204)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 