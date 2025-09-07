Дрони атакували Ільський НПЗ у Краснодарському краї РФ: горіла технологічна установка. ВІДЕО+ФОТО
У ніч проти неділі, 7 вересня 2025 року, українські безпілотники атакували Ільський НПЗ у Краснодарському краї РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.
"У Сіверському районі уламки БпЛА впали на території Ільського НПЗ. В результаті спалахнула одна з технологічних установок. Пожежу оперативно ліквідували. Постраждалих немає. На місці працюють пожежно-рятувальні формування, спеціальні та екстрені служби. Персонал евакуювали", - повідомили в оперштабі регіону.
Тим часом, у соцмережах публікують кадри пожежі на Ільському НПЗ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ППО там просто ******.