Дрони атакували Ільський НПЗ у Краснодарському краї РФ: горіла технологічна установка. ВІДЕО+ФОТО

У ніч проти неділі, 7 вересня 2025 року, українські безпілотники атакували Ільський НПЗ у Краснодарському краї РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

"У Сіверському районі уламки БпЛА впали на території Ільського НПЗ. В результаті спалахнула одна з технологічних установок. Пожежу оперативно ліквідували. Постраждалих немає. На місці працюють пожежно-рятувальні формування, спеціальні та екстрені служби. Персонал евакуювали", - повідомили в оперштабі регіону.

Також читайте: Уражено Рязанський НПЗ та низку інших об’єктів ворога, зокрема в Луганську, - Генштаб

Тим часом, у соцмережах публікують кадри пожежі на Ільському НПЗ.

Ільський НПЗ
Фото: соцмережі

Міністр палива та енергетики Бровді Р.І. продовжує дебензинізацію кацапіїї згідно з планом!)))
07.09.2025 08:09 Відповісти
07.09.2025 08:09 Відповісти
Коли вже десятки Фламінго і сотні Паляниць стиратимуть НПЗ по мордору тотально,а не так ото???
07.09.2025 08:14 Відповісти
07.09.2025 08:14 Відповісти
І не тільки НПЗ. потрібно загасити всі рашистські електростанції. Рашисти повинні сидіти в темноті і в лайні, особливо в моцкві де сконцентровано майже половина всіх орків Сосії. Коли 14 мільйонів моцквичів будуть в темноті плавати в лайні в хворобах то вони задумаються чи стоїть воно того лізти в Україну
07.09.2025 08:20 Відповісти
07.09.2025 08:20 Відповісти
Це ніщо порівняно з тим що рашиські варвари роблять на нашій землі знищуючи міста і села.
07.09.2025 08:20 Відповісти
07.09.2025 08:20 Відповісти
Повинно летіти по центру виробництва "шахедів". "Фламінго" вже заправляють?
07.09.2025 08:26 Відповісти
07.09.2025 08:26 Відповісти
Боюся, що фламінго це тільки ще одна метафора на позначення "великого будівництва" Зеленського.
07.09.2025 09:04 Відповісти
07.09.2025 09:04 Відповісти
"Фламіндічі" заправлять, еге ж...
07.09.2025 09:32 Відповісти
07.09.2025 09:32 Відповісти
Потужно 1 до 747 дрончиків(((Але вірю: вечірній шмарафон переможе...вже переміг!
07.09.2025 09:30 Відповісти
07.09.2025 09:30 Відповісти
за два тижні це вже третє ураження цього НПЗ. Тобто у цьому місяці ще раза три уламки впадуть на установки Ільського НПЗ.
ППО там просто ******.
07.09.2025 09:32 Відповісти
07.09.2025 09:32 Відповісти
 
 