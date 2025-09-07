Дроны атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае РФ: горела технологическая установка. ВИДЕО+ФОТО
В ночь на воскресенье, 7 сентября 2025 года, украинские беспилотники атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.
"В Северском районе обломки БпЛА упали на территории Ильского НПЗ. В результате вспыхнула одна из технологических установок. Пожар оперативно ликвидировали. Пострадавших нет. На месте работают пожарно-спасательные формирования, специальные и экстренные службы. Персонал эвакуировали", - сообщили в оперштабе региона.
Тем временем, в соцсетях публикуют кадры пожара на Ильском НПЗ.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ППО там просто ******.