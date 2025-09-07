РУС
Дроны атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае РФ: горела технологическая установка. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на воскресенье, 7 сентября 2025 года, украинские беспилотники атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.

"В Северском районе обломки БпЛА упали на территории Ильского НПЗ. В результате вспыхнула одна из технологических установок. Пожар оперативно ликвидировали. Пострадавших нет. На месте работают пожарно-спасательные формирования, специальные и экстренные службы. Персонал эвакуировали", - сообщили в оперштабе региона.

Тем временем, в соцсетях публикуют кадры пожара на Ильском НПЗ.

Ильский НПЗ
Фото: соцсети

Міністр палива та енергетики Бровді Р.І. продовжує дебензинізацію кацапіїї згідно з планом!)))
07.09.2025 08:09 Ответить
Коли вже десятки Фламінго і сотні Паляниць стиратимуть НПЗ по мордору тотально,а не так ото???
07.09.2025 08:14 Ответить
І не тільки НПЗ. потрібно загасити всі рашистські електростанції. Рашисти повинні сидіти в темноті і в лайні, особливо в моцкві де сконцентровано майже половина всіх орків Сосії. Коли 14 мільйонів моцквичів будуть в темноті плавати в лайні в хворобах то вони задумаються чи стоїть воно того лізти в Україну
07.09.2025 08:20 Ответить
Це ніщо порівняно з тим що рашиські варвари роблять на нашій землі знищуючи міста і села.
07.09.2025 08:20 Ответить
Повинно летіти по центру виробництва "шахедів". "Фламінго" вже заправляють?
07.09.2025 08:26 Ответить
Боюся, що фламінго це тільки ще одна метафора на позначення "великого будівництва" Зеленського.
07.09.2025 09:04 Ответить
"Фламіндічі" заправлять, еге ж...
07.09.2025 09:32 Ответить
Потужно 1 до 747 дрончиків(((Але вірю: вечірній шмарафон переможе...вже переміг!
07.09.2025 09:30 Ответить
за два тижні це вже третє ураження цього НПЗ. Тобто у цьому місяці ще раза три уламки впадуть на установки Ільського НПЗ.
ППО там просто ******.
07.09.2025 09:32 Ответить
 
 