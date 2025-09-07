Дроны атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае РФ: горела технологическая установка. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на воскресенье, 7 сентября 2025 года, украинские беспилотники атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.

"В Северском районе обломки БпЛА упали на территории Ильского НПЗ. В результате вспыхнула одна из технологических установок. Пожар оперативно ликвидировали. Пострадавших нет. На месте работают пожарно-спасательные формирования, специальные и экстренные службы. Персонал эвакуировали", - сообщили в оперштабе региона.

Тем временем, в соцсетях публикуют кадры пожара на Ильском НПЗ.