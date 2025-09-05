Поражен Рязанский НПЗ и ряд других объектов врага, в частности, в Луганске, - Генштаб

В ночь на 5 сентября 2025 года подразделения Сил беспилотных систем, Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, Главного управления разведки МО Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили Рязанский нефтеперерабатывающий завод.

Как информирует Цензор.НЕТ, это подтвердил Генштаб ВСУ.

По предварительным данным, зафиксировано попадание в установку первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6, ориентировочная мощность которой составляет 6 млн тонн нефти в год.

Рязанский НПЗ, с проектной мощностью 17,1 млн тонн нефти в год, входит в четверку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ. Производит бензины различных марок, дизель, реактивное топливо, сжиженные газы и другие продукты нефтепереработки. Объект задействован в обеспечении российской оккупационной армии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мадяр подтвердил удар по НПЗ в России и нефтебазе в оккупированном Луганске: Бензин становится жидкостью дефицитной

Также подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины нанесли огневое поражение по позиции двух дивизионов ЗРК С-400 "Триумф" в Калужской области РФ. По предварительным данным, есть попадания в командно-штабную машину и пункт управления.

Кроме того, подразделения Службы безопасности Украины успешно атаковали склад инженерных боеприпасов и БПЛА российских войск в районе временно оккупированного города Луганск. Результат - на объекте произошла вторичная детонация с последующим пожаром.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов, обеспечение горюче-смазочными материалами и боеприпасами захватнической армии и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - добавил Генштаб.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Беспилотники атаковали НПЗ в российской Рязани: бушует пожар. ВИДЕО+ФОТОрепортаж