Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) подтвердил удары по НПЗ и нефтебазе российских войск.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Рязанский НПЗ" (Рязань, рф) - нефте-наливайка 17,1 млн т в год, 1 из 4 крупнейших НПЗ рф). Визит нанесли "Жало Птахів" СБС (14-й полк СБС) совместно с ССО, ГУР и другой составляющей СОУ.



"Луганская нефтебаза" - исполнение "Жало Птахів" СБС (14-й полк СБС).



Бензин червивый становится жидкостью дефицитной, а газ и нефть - быстросгораемыми", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в российской Рязани после атаки беспилотников горит нефтеперерабатывающий завод.

А в оккупированном Луганске поражена нефтебаза захватчиков.

