Мадяр подтвердил удар по НПЗ в России и нефтебазе в оккупированном Луганске: Бензин становится дефицитной жидкостью
Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) подтвердил удары по НПЗ и нефтебазе российских войск.
Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Рязанский НПЗ" (Рязань, рф) - нефте-наливайка 17,1 млн т в год, 1 из 4 крупнейших НПЗ рф). Визит нанесли "Жало Птахів" СБС (14-й полк СБС) совместно с ССО, ГУР и другой составляющей СОУ.
"Луганская нефтебаза" - исполнение "Жало Птахів" СБС (14-й полк СБС).
Бензин червивый становится жидкостью дефицитной, а газ и нефть - быстросгораемыми", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в российской Рязани после атаки беспилотников горит нефтеперерабатывающий завод.
А в оккупированном Луганске поражена нефтебаза захватчиков.
Топ комментарии
+10 Михайло Иляш
показать весь комментарий05.09.2025 09:04 Ответить Ссылка
+9 Ярослав Кийко
показать весь комментарий05.09.2025 09:37 Ответить Ссылка
+7 Antiterror 128
показать весь комментарий05.09.2025 09:03 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- у "дирівців" в Донецьку немає води, але є бензин;
- у "лирівців" в Луганську немає бензину, є вода
Натяк, гадаю, зрозуміло
- енергетику
- виробництво хліба
і тд
Нагадаю 1917 рік стався тому що трохи затримався хліб до Петербурга. На трупи їм пофігу - це рузкіе в них кожних сам за себе, а от знищивши життя в їх столицях - це вже серйозно
Всі НПЗ Україна замочить.
Наближаєтся ера безпаливних років.
Всі по арбам та телегам!
Гасло руснявих скотів.