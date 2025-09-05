РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9696 посетителей онлайн
Новости Ситуация на оккупированной Луганщине Атака БпЛА на НПЗ РФ
3 745 20

Мадяр подтвердил удар по НПЗ в России и нефтебазе в оккупированном Луганске: Бензин становится дефицитной жидкостью

Удар по НПЗ и нефтебазе оккупантов 5 сентября. Что известно?

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) подтвердил удары по НПЗ и нефтебазе российских войск.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Рязанский НПЗ" (Рязань, рф) - нефте-наливайка 17,1 млн т в год, 1 из 4 крупнейших НПЗ рф). Визит нанесли "Жало Птахів" СБС (14-й полк СБС) совместно с ССО, ГУР и другой составляющей СОУ.

"Луганская нефтебаза" - исполнение "Жало Птахів" СБС (14-й полк СБС).

Бензин червивый становится жидкостью дефицитной, а газ и нефть - быстросгораемыми", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в российской Рязани после атаки беспилотников горит нефтеперерабатывающий завод.

А в оккупированном Луганске поражена нефтебаза захватчиков.

Читайте: 17 мгновений августа, - командующий СБС Мадяр рассказал о поражении российских нефтяных объектов. ВИДЕО

Удар по НПЗ и нефтебазе оккупантов 5 сентября. Что известно?

Автор: 

НПЗ (285) Бровди Роберт Мадяр (48) Удары по РФ (506)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
- знищити їх водопроводи - я про Москву
- енергетику
- виробництво хліба

і тд

Нагадаю 1917 рік стався тому що трохи затримався хліб до Петербурга. На трупи їм пофігу - це рузкіе в них кожних сам за себе, а от знищивши життя в їх столицях - це вже серйозно
показать весь комментарий
05.09.2025 09:04 Ответить
+9
Малюк "воює" з НАБУ і САП, не до кацапітеків йому зараз
показать весь комментарий
05.09.2025 09:37 Ответить
+7
Можна бізнес робити "днр" з "лнр":

- у "дирівців" в Донецьку немає води, але є бензин;
- у "лирівців" в Луганську немає бензину, є вода

Натяк, гадаю, зрозуміло
показать весь комментарий
05.09.2025 09:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Можна бізнес робити "днр" з "лнр":

- у "дирівців" в Донецьку немає води, але є бензин;
- у "лирівців" в Луганську немає бензину, є вода

Натяк, гадаю, зрозуміло
показать весь комментарий
05.09.2025 09:03 Ответить
А між ними митницю вже прибрали?)) Бо раніше була...
показать весь комментарий
05.09.2025 09:10 Ответить
Нє-нє-нє! Ви шо?!?! А де ж тоді чепушило з пасічником "харчеваться" будуть? Митницю між цими "вільними країнами" потрібно збільшити і посилити! Ну і, звісно, підняти акцизи і митні збори! І тоді настане щастя і повний добробут для "кармільцев"
показать весь комментарий
05.09.2025 09:31 Ответить
Грети Тумберг на них немає! - закоптили небо
показать весь комментарий
05.09.2025 09:04 Ответить
https://youtu.be/V4zwIhS2iZk?si=qgY--EXiy7pG_80N&t=51
показать весь комментарий
05.09.2025 09:48 Ответить
- знищити їх водопроводи - я про Москву
- енергетику
- виробництво хліба

і тд

Нагадаю 1917 рік стався тому що трохи затримався хліб до Петербурга. На трупи їм пофігу - це рузкіе в них кожних сам за себе, а от знищивши життя в їх столицях - це вже серйозно
показать весь комментарий
05.09.2025 09:04 Ответить
Там не лише хліб, у 1916 Коля ІІ ввів сухий закон - як і Горбі, обмежив продажу бухла...
показать весь комментарий
05.09.2025 09:11 Ответить
так чого ми не бомбимо спиртзаводи?
показать весь комментарий
05.09.2025 09:41 Ответить
От та ж думка))
показать весь комментарий
05.09.2025 09:47 Ответить
Бомбили кілька штук.
показать весь комментарий
05.09.2025 10:00 Ответить
а буданов з малюком вже випилявся з цього процесу?
показать весь комментарий
05.09.2025 09:05 Ответить
Малюк "воює" з НАБУ і САП, не до кацапітеків йому зараз
показать весь комментарий
05.09.2025 09:37 Ответить
Мені подобається гумор Мадяра.
показать весь комментарий
05.09.2025 09:45 Ответить
Бо я спочатку подумав, що знову палять папіроси без дотримання правит техбезпеки 🤣🤣
показать весь комментарий
05.09.2025 10:09 Ответить
Здимайтесь багаттями синії ночи,
Всі НПЗ Україна замочить.
Наближаєтся ера безпаливних років.
Всі по арбам та телегам!
Гасло руснявих скотів.
показать весь комментарий
05.09.2025 10:12 Ответить
А що там про нафтопровід Недружба? Потрібно обновити удари. Бо це найважливіший для ***** об'єкт раз ***** вже свого гінця Фріца прислало в Україну на переговори. Доречі нафтопровід Недружба постачає рашистську нафту на ********** на мозирський НПЗ звідки Бульбофюрер постачає бензин рашистам для війни. Це важливий військовий об'єкт і законна ціль.
показать весь комментарий
05.09.2025 10:16 Ответить
Хай на ішаках переміщаютьця! 😅
показать весь комментарий
05.09.2025 10:23 Ответить
Не забувайте про "Дружбу"...
показать весь комментарий
05.09.2025 10:35 Ответить
 
 