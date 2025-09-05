Мадяр підтвердив удар по НПЗ у Росії та нафтобазі в окупованому Луганську: Бензин стає рідиною дефіцитною

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) підтвердив удари по НПЗ та нафтобазі російських військ.

"Рязанський НПЗ" (Рязань, рф) - нафто-наливайка 17,1 млн т на рік, 1 з 4 найбільших НПЗ рф). Візит нанесли Жало Птахів СБС (14 полк СБС) сумісно з ССО, ГУР та іншою складовою СОУ)



"Луганська нафтобаза" - виконання Жало Птахів СБС (14 полк СБС)



Бензин хробачий стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта - швидкозгореними", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у російській Рязані після атаки безпілотників горить нафтопереробний завод.

А в окупованому Луганську уражено нафтобазу загарбників.

