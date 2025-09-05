Мадяр підтвердив удар по НПЗ у Росії та нафтобазі в окупованому Луганську: Бензин стає рідиною дефіцитною
Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) підтвердив удари по НПЗ та нафтобазі російських військ.
Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Рязанський НПЗ" (Рязань, рф) - нафто-наливайка 17,1 млн т на рік, 1 з 4 найбільших НПЗ рф). Візит нанесли Жало Птахів СБС (14 полк СБС) сумісно з ССО, ГУР та іншою складовою СОУ)
"Луганська нафтобаза" - виконання Жало Птахів СБС (14 полк СБС)
Бензин хробачий стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта - швидкозгореними", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що у російській Рязані після атаки безпілотників горить нафтопереробний завод.
А в окупованому Луганську уражено нафтобазу загарбників.
Топ коментарі
Ярослав Кийко
05.09.2025 09:37
Михайло Иляш
05.09.2025 09:04
Antiterror 128
05.09.2025 09:03
- у "дирівців" в Донецьку немає води, але є бензин;
- у "лирівців" в Луганську немає бензину, є вода
Натяк, гадаю, зрозуміло
- енергетику
- виробництво хліба
і тд
Нагадаю 1917 рік стався тому що трохи затримався хліб до Петербурга. На трупи їм пофігу - це рузкіе в них кожних сам за себе, а от знищивши життя в їх столицях - це вже серйозно
Всі НПЗ Україна замочить.
Наближаєтся ера безпаливних років.
Всі по арбам та телегам!
Гасло руснявих скотів.