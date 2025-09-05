УКР
Мадяр підтвердив удар по НПЗ у Росії та нафтобазі в окупованому Луганську: Бензин стає рідиною дефіцитною

Удар по НПЗ та нафтобазі окупантів 5 вересня. Що відомо?

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) підтвердив удари по НПЗ та нафтобазі російських військ.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Рязанський НПЗ" (Рязань, рф) - нафто-наливайка 17,1 млн т на рік, 1 з 4 найбільших НПЗ рф). Візит нанесли Жало Птахів СБС (14 полк СБС) сумісно з ССО, ГУР та іншою складовою СОУ)

"Луганська нафтобаза" - виконання Жало Птахів СБС (14 полк СБС)

Бензин хробачий стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта - швидкозгореними", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у російській Рязані після атаки безпілотників горить нафтопереробний завод.

А в окупованому Луганську уражено нафтобазу загарбників.

Читайте: 17 миттєвостей серпня, - командувач СБС Мадяр розповів про ураження російських нафтових об’єктів. ВIДЕО

Удар по НПЗ та нафтобазі окупантів 5 вересня. Що відомо?

+11
Малюк "воює" з НАБУ і САП, не до кацапітеків йому зараз
05.09.2025 09:37
+10
- знищити їх водопроводи - я про Москву
- енергетику
- виробництво хліба

і тд

Нагадаю 1917 рік стався тому що трохи затримався хліб до Петербурга. На трупи їм пофігу - це рузкіе в них кожних сам за себе, а от знищивши життя в їх столицях - це вже серйозно
05.09.2025 09:04
+8
Можна бізнес робити "днр" з "лнр":

- у "дирівців" в Донецьку немає води, але є бензин;
- у "лирівців" в Луганську немає бензину, є вода

Натяк, гадаю, зрозуміло
05.09.2025 09:03
Можна бізнес робити "днр" з "лнр":

- у "дирівців" в Донецьку немає води, але є бензин;
- у "лирівців" в Луганську немає бензину, є вода

Натяк, гадаю, зрозуміло
05.09.2025 09:03
А між ними митницю вже прибрали?)) Бо раніше була...
05.09.2025 09:10
Нє-нє-нє! Ви шо?!?! А де ж тоді чепушило з пасічником "харчеваться" будуть? Митницю між цими "вільними країнами" потрібно збільшити і посилити! Ну і, звісно, підняти акцизи і митні збори! І тоді настане щастя і повний добробут для "кармільцев"
05.09.2025 09:31
Грети Тумберг на них немає! - закоптили небо
05.09.2025 09:04
https://youtu.be/V4zwIhS2iZk?si=qgY--EXiy7pG_80N&t=51
05.09.2025 09:48
- знищити їх водопроводи - я про Москву
- енергетику
- виробництво хліба

і тд

Нагадаю 1917 рік стався тому що трохи затримався хліб до Петербурга. На трупи їм пофігу - це рузкіе в них кожних сам за себе, а от знищивши життя в їх столицях - це вже серйозно
05.09.2025 09:04
Там не лише хліб, у 1916 Коля ІІ ввів сухий закон - як і Горбі, обмежив продажу бухла...
05.09.2025 09:11
так чого ми не бомбимо спиртзаводи?
05.09.2025 09:41
От та ж думка))
05.09.2025 09:47
Бомбили кілька штук.
05.09.2025 10:00
а буданов з малюком вже випилявся з цього процесу?
05.09.2025 09:05
Малюк "воює" з НАБУ і САП, не до кацапітеків йому зараз
05.09.2025 09:37
Мені подобається гумор Мадяра.
05.09.2025 09:45
Бо я спочатку подумав, що знову палять папіроси без дотримання правит техбезпеки 🤣🤣
05.09.2025 10:09
Здимайтесь багаттями синії ночи,
Всі НПЗ Україна замочить.
Наближаєтся ера безпаливних років.
Всі по арбам та телегам!
Гасло руснявих скотів.
05.09.2025 10:12
А що там про нафтопровід Недружба? Потрібно обновити удари. Бо це найважливіший для ***** об'єкт раз ***** вже свого гінця Фріца прислало в Україну на переговори. Доречі нафтопровід Недружба постачає рашистську нафту на ********** на мозирський НПЗ звідки Бульбофюрер постачає бензин рашистам для війни. Це важливий військовий об'єкт і законна ціль.
05.09.2025 10:16
Хай на ішаках переміщаютьця! 😅
05.09.2025 10:23
Не забувайте про "Дружбу"...
05.09.2025 10:35
05.09.2025 11:14
 
 