Безпілотники атакували НПЗ у російській Рязані: вирує пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У російській Рязані після атаки безпілотників горить нафтопереробний завод.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть місцеві телеграм-канали та повідомляє керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.
Так, місцеві жителі повідомляють, що внаслідок атаки безпілотників палає НПЗ.
Своєю чергою, Андрющенко підтвердив ураження НПЗ в Рязані. Також він нагадав, що це повтрний удар. Попереднє ураження відбулось 2 серпня.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Накопичуйте фламінго (піzдец параші) і з першими морозами по електриці, мацьви. Нехай пропагандони...***********.
Слава Украине!!!