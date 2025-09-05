УКР
Безпілотники атакували НПЗ у російській Рязані: вирує пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У російській Рязані після атаки безпілотників горить нафтопереробний завод.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть місцеві телеграм-канали та повідомляє керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Так, місцеві жителі повідомляють, що внаслідок атаки безпілотників палає НПЗ.

Своєю чергою, Андрющенко підтвердив ураження НПЗ в Рязані. Також він нагадав, що це повтрний удар. Попереднє ураження відбулось 2 серпня.

Палає НПЗ в Рязані РФ
Нарешті! Чудове заспокійливе зранку
05.09.2025 06:47 Відповісти
Нагадуютьсь слова курви матвієнко, ми Украінє нічєво плахова ні сдєлалі. Дякуємо хлопці. Кацапи відроджуйте гужовий транспорт.
05.09.2025 06:56 Відповісти
То в мацкве дефіцит бензину буде?
Накопичуйте фламінго (піzдец параші) і з першими морозами по електриці, мацьви. Нехай пропагандони...***********.
05.09.2025 07:00 Відповісти
Экономике Рассейки - пестец! Счет идет на месяцы. Держать фронт и это кацапское говнище рухнет! Не слушайте никого - на Московии полная жопа!
Слава Украине!!!
05.09.2025 07:04 Відповісти
 
 