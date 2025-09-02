Безпілотники атакували Ростов-на-Дону: горіли багатоповерхівки, проводиться евакуація. ВIДЕО

У ніч проти вівторка, 2 вересня 2025 року, безпілотники атакували російське місто Ростов-на-Дону.

Про це повідомив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок атаки загорілись верхні поверхи багатоповерхівок у мікрорайоні Левенцовський.

Також читайте: Дрони атакували підстанцію "Кропоткін" у Краснодарському краї РФ. ВІДЕО+ФОТО

Очільник регіону запевнив, що постраждали троє дорослих та дитина. В одній із квартир виявлено снаряд, що не розірвався. Проводиться евакуація 320 мешканців будинку.