Безпілотники атакували Ростов-на-Дону: горіли багатоповерхівки, проводиться евакуація. ВIДЕО
У ніч проти вівторка, 2 вересня 2025 року, безпілотники атакували російське місто Ростов-на-Дону.
Про це повідомив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, внаслідок атаки загорілись верхні поверхи багатоповерхівок у мікрорайоні Левенцовський.
Очільник регіону запевнив, що постраждали троє дорослих та дитина. В одній із квартир виявлено снаряд, що не розірвався. Проводиться евакуація 320 мешканців будинку.
