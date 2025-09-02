УКР
Безпілотники атакували Ростов-на-Дону: горіли багатоповерхівки, проводиться евакуація. ВIДЕО

У ніч проти вівторка, 2 вересня 2025 року, безпілотники атакували російське місто Ростов-на-Дону.

Про це повідомив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок атаки загорілись верхні поверхи багатоповерхівок у мікрорайоні Левенцовський.

Очільник регіону запевнив, що постраждали троє дорослих та дитина. В одній із квартир виявлено снаряд, що не розірвався. Проводиться евакуація 320 мешканців будинку.

+15
Цю- так це лаптеногі самі себе обстрілюють, щоб потім на нас наговорювати
показати весь коментар
02.09.2025 08:20 Відповісти
+8
кто-та куріл в квартірє і уснул
показати весь коментар
02.09.2025 08:32 Відповісти
+5
Ти Курва кацапська, ****** коли російська ракета в дом попадає
показати весь коментар
02.09.2025 08:39 Відповісти
Видно, що таки в туалеті без води, хтось з орків курив!!
показати весь коментар
02.09.2025 09:24 Відповісти
Орки самі собі, то гойду, то двіжуху роблять!!
Який же це пісець??
показати весь коментар
02.09.2025 09:23 Відповісти
Кацапи вже ростов ********,славнєнько,славнєнько.Приготуватись вороніжу😁👍
показати весь коментар
02.09.2025 09:59 Відповісти
рязанскій сахар
показати весь коментар
02.09.2025 10:36 Відповісти
Та не снаряд там з другої свїтової лежить, 100 % інфа
показати весь коментар
02.09.2025 08:56 Відповісти
утіпуті, лаптєрогий мирняк засуєтився? #самісебяабстрелівают?
показати весь коментар
02.09.2025 08:56 Відповісти
Слабенько.
показати весь коментар
02.09.2025 09:00 Відповісти
Все идет по плану. Или мадам на видео план путина не нравится
показати весь коментар
02.09.2025 09:10 Відповісти
в це можливо грати і вдвох! але ви ще побачити що бувае як ракета потрапляе в багатоповерхівку. око за око як пише старий заповіт.
показати весь коментар
02.09.2025 09:22 Відповісти
Це ще не 3,14здець. От як буде так як Маріуполі чи Бахмуті тоді так...
показати весь коментар
02.09.2025 10:01 Відповісти
Самі себе обстрілюють, щоб любоФФ до ***** не ржавЄла...
показати весь коментар
02.09.2025 10:03 Відповісти
 
 