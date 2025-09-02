Беспилотники атаковали Ростов-на-Дону: горели многоэтажки, проводится эвакуация. ВИДЕО

В ночь на вторник, 2 сентября 2025 года, беспилотники атаковали российский город Ростов-на-Дону.

Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсар, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате атаки загорелись верхние этажи многоэтажек в микрорайоне Левенцовский.

Глава региона заверил, что пострадали трое взрослых и ребенок. В одной из квартир обнаружен снаряд, который не разорвался. Проводится эвакуация 320 жителей дома.