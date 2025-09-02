РУС
Беспилотники атаковали Ростов-на-Дону: горели многоэтажки, проводится эвакуация. ВИДЕО

В ночь на вторник, 2 сентября 2025 года, беспилотники атаковали российский город Ростов-на-Дону.

Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсар, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате атаки загорелись верхние этажи многоэтажек в микрорайоне Левенцовский.

Глава региона заверил, что пострадали трое взрослых и ребенок. В одной из квартир обнаружен снаряд, который не разорвался. Проводится эвакуация 320 жителей дома.

Цю- так це лаптеногі самі себе обстрілюють, щоб потім на нас наговорювати
кто-та куріл в квартірє і уснул
Ти Курва кацапська, ****** коли російська ракета в дом попадає
Цю- так це лаптеногі самі себе обстрілюють, щоб потім на нас наговорювати
кто-та куріл в квартірє і уснул
Видно, що таки в туалеті без води, хтось з орків курив!!
Орки самі собі, то гойду, то двіжуху роблять!!
Який же це пісець??
Кацапи вже ростов ********,славнєнько,славнєнько.Приготуватись вороніжу😁👍
рязанскій сахар
Ти Курва кацапська, ****** коли російська ракета в дом попадає
Та не снаряд там з другої свїтової лежить, 100 % інфа
утіпуті, лаптєрогий мирняк засуєтився? #самісебяабстрелівают?
Слабенько.
Все идет по плану. Или мадам на видео план путина не нравится
в це можливо грати і вдвох! але ви ще побачити що бувае як ракета потрапляе в багатоповерхівку. око за око як пише старий заповіт.
Це ще не 3,14здець. От як буде так як Маріуполі чи Бахмуті тоді так...
Самі себе обстрілюють, щоб любоФФ до ***** не ржавЄла...
Так вот какой ты - 3.14здец!
Знов кацапи самі своїх обстрілюють?
Двіжуха, паплану.
"Шо с є#алом рудня?" (С)
"Загорілись", "поверхи," "багатоповерхівок", "евакуація" - і все це виявляється про одну квартиру, судячи по відео і то схоже що по будинку з зенітки прилетіло, бо виявили нерозірваний снаряд. Якесь натягування на голову читачам чогось визначного, якого фактично нема, типу побєдобєсія. Для чого викривляти реальність?
