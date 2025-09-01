Дроны атаковали подстанцию "Кропоткин" в Краснодарском крае РФ
В ночь на понедельник, 1 сентября 2025 года, дроны поразили электрическую подстанцию "Кропоткин" в Краснодарском крае РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.
Как сообщили в соцсетях местные жители, электроподстанция в районе железной дороги загорелась после атаки БпЛА в Кропоткине.
Впоследствии информацию подтвердил оперштаб Краснодарского края. Там заверили, что пострадавших нет, а пожар уже якобы ликвидировали.
Що може бути більш принизливе для кацапів? Ніщо.
харошая підстанція, 330/110/10/6 кВ, 242 MVA
хай крапоткінци промоделюють пару тижнів свого життя взимку без електроенергії. Автотрансформатори Азербайджан дарувати їм не буде.