Дроны атаковали подстанцию "Кропоткин" в Краснодарском крае РФ

В ночь на понедельник, 1 сентября 2025 года, дроны поразили электрическую подстанцию "Кропоткин" в Краснодарском крае РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

Как сообщили в соцсетях местные жители, электроподстанция в районе железной дороги загорелась после атаки БпЛА в Кропоткине.

Впоследствии информацию подтвердил оперштаб Краснодарского края. Там заверили, что пострадавших нет, а пожар уже якобы ликвидировали.