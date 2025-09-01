РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10698 посетителей онлайн
Новости Атака дронов на регионы РФ
4 186 11

Дроны атаковали подстанцию "Кропоткин" в Краснодарском крае РФ

В ночь на понедельник, 1 сентября 2025 года, дроны поразили электрическую подстанцию "Кропоткин" в Краснодарском крае РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

Как сообщили в соцсетях местные жители, электроподстанция в районе железной дороги загорелась после атаки БпЛА в Кропоткине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Краснодарском крае и Самарской области

Впоследствии информацию подтвердил оперштаб Краснодарского края. Там заверили, что пострадавших нет, а пожар уже якобы ликвидировали.

горит электроподстанция в РФ
Фото: Источник

Автор: 

беспилотник (4174) Удары по РФ (504)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вузлова станція. Це добре.
показать весь комментарий
01.09.2025 07:09 Ответить
Москва чекає ракет. Балстики не буде, но може щось тіпа фламінго чи нептуна? А, Зеля? Чи ностальгія за КВН, конкурс капітанів " я простой еврейский мальчик из Кривого Рога выступаю в самой Москве". Він реально таке молов.
показать весь комментарий
01.09.2025 07:16 Ответить
Він ще ***** грав на роялі!!!
показать весь комментарий
01.09.2025 08:54 Ответить
Простой єврейський клоун переможе чемоданоносітєля з кгб.
Що може бути більш принизливе для кацапів? Ніщо.
показать весь комментарий
01.09.2025 09:42 Ответить
Бидло кацапське лапотне, а хто вам, дебілам, сказав, що буде легко?
показать весь комментарий
01.09.2025 07:40 Ответить
А де наші фламінго,по одній штуці вдень?
показать весь комментарий
01.09.2025 08:25 Ответить
Чому одна? Треба більше.
показать весь комментарий
01.09.2025 08:39 Ответить
Це чудово, нехай пристрілюються перед зимою. Свинособачі виродки теж повинні сповна скуштувати блекаутів та холодних ночей.
показать весь комментарий
01.09.2025 08:47 Ответить
45°25'54.1"N 40°29'07.4"E
харошая підстанція, 330/110/10/6 кВ, 242 MVA
хай крапоткінци промоделюють пару тижнів свого життя взимку без електроенергії. Автотрансформатори Азербайджан дарувати їм не буде.
показать весь комментарий
01.09.2025 09:02 Ответить
ще чекаємо гарних новин з Алабуги і нарешті з НПЗ ТАНЕКО.
показать весь комментарий
01.09.2025 09:34 Ответить
 
 