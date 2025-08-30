Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Краснодарском крае и Самарской области

В ночь на 30 августа подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили "НПЗ Краснодарский" (Краснодарский край, РФ) и нефтеперерабатывающий завод "Сызранский" в Самарской области РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае производит светлые нефтепродукты объемом 3 млн тонн в год - бензины, дизель, авиационное топливо. Участвует в обеспечении вооруженных сил РФ.

После атаки зафиксированы многочисленные взрывы и пожар на объекте.

"Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины повторно поразили нефтеперерабатывающий завод "Сызранский" в Самарской области РФ. Предприятие производит бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут, битум. Объемы переработки до августа 2025 года составляли 8.5 млн тонн в год. Фиксируется пожар в районе объекта", - отметили в Генштабе.

И добавили, что Силы обороны принимают меры, чтобы подорвать наступательный потенциал российских захватчиков и заставить Российскую Федерацию прекратить вооруженную агрессию против Украины.

