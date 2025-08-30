РУС
Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ
3 844 27

Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Краснодарском крае и Самарской области

Горят НПЗ в РФ

В ночь на 30 августа подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили "НПЗ Краснодарский" (Краснодарский край, РФ) и нефтеперерабатывающий завод "Сызранский" в Самарской области РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае производит светлые нефтепродукты объемом 3 млн тонн в год - бензины, дизель, авиационное топливо. Участвует в обеспечении вооруженных сил РФ.

После атаки зафиксированы многочисленные взрывы и пожар на объекте.

"Подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины повторно поразили нефтеперерабатывающий завод "Сызранский" в Самарской области РФ. Предприятие производит бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут, битум. Объемы переработки до августа 2025 года составляли 8.5 млн тонн в год. Фиксируется пожар в районе объекта", - отметили в Генштабе.

И добавили, что Силы обороны принимают меры, чтобы подорвать наступательный потенциал российских захватчиков и заставить Российскую Федерацию прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Автор: 

НПЗ (281) Удары по РФ (503)
Топ комментарии
+16
Ще мінус 4% нафтопереробки ×уйлостану. Бровді нарешті поставив цю хорошу переможну справу на потік, давно треба було його призначити на цю посаду. Аби ОПа не почала підсирати у своєму стилі.
показать весь комментарий
30.08.2025 09:00 Ответить
+11
кожен спалений НПЗ це крок до миру і перемоги
показать весь комментарий
30.08.2025 09:20 Ответить
+10
кацап, тут водкі нет.
показать весь комментарий
30.08.2025 09:20 Ответить
Опа ні до чого. Тут США можуть занепокоїтися через свого друга
показать весь комментарий
30.08.2025 09:43 Ответить
Мадяру глибоко по×ер на занепокоєння під×уйловиків.
показать весь комментарий
30.08.2025 09:47 Ответить
піде трап за уйлом...
Нічого не зможе вже.
показать весь комментарий
30.08.2025 11:35 Ответить
Гарна новина...
показать весь комментарий
30.08.2025 09:01 Ответить
Прекрасно
показать весь комментарий
30.08.2025 09:09 Ответить
Кацапчик, йди но ти звідси на йух.
показать весь комментарий
30.08.2025 09:21 Ответить
Тож зеленим чортам не треба запускати дрони по болотах, щоб по Києву не летіло ? А нагадай-коли наші дрони та ракети не атакували кацапстан-по Києву не прилітало ?
показать весь комментарий
30.08.2025 09:25 Ответить
Це правда, але кроків десятки тисяч і вони різні. Одними ураженнями нафтозаводів змусити рф припинити війну неможливо...
показать весь комментарий
30.08.2025 11:06 Ответить
Уже не тисячі.
у них уже роскосмос на"бнувся, вугілля пішло нах, автовиробники всі перейшли не неповний робочий час, бюджет думає чи то вклади рабсіянчиків забрати чи деномінацію робити бо інфляція пішла, бллін рашкозалізниця почала у відпустки відпочивати відправляє-неє нрошей на зп.
бензинчик це кров війни і соляра-немає їх німає нічого.
показать весь комментарий
30.08.2025 11:41 Ответить
Вася, вимкни штучний інтелект, це раз.
По друге, мова йде про десятки тисяч кроків українців, які потрібні для того, щоб ваш карло- пу зупинив військові дії.
показать весь комментарий
30.08.2025 11:46 Ответить
БПЛА атаковали Адыгею. Поврежден производственный цех местного предприятия.
показать весь комментарий
30.08.2025 09:22 Ответить
Не одного дня? І реєстрація 30 серпня 2025 року...
показать весь комментарий
30.08.2025 09:22 Ответить
Вічная пам'ять. Амінь.
показать весь комментарий
30.08.2025 09:26 Ответить
Push the NPZ!
показать весь комментарий
30.08.2025 09:26 Ответить
"зачьооооот"...!!!!!
показать весь комментарий
30.08.2025 09:56 Ответить
Хоч погріються - як палити то не було кому а як грітися то всі збіглися
показать весь комментарий
30.08.2025 09:33 Ответить
Ну наконец стали регулярно поражать НПЗ, интересно, наши забили на западное неодобрение или кто то дал нам отмашку. Но даже сейчас мне кажется что могли бы еще чаще бить, ведь что мешает уменьшить их переработку нефти не на 25% а на 50%, но по каким то причинам все еще ограничивают себя. А еще хотелось бы понять, можно ли поражать их газовую и нефтедобычу...
показать весь комментарий
30.08.2025 09:38 Ответить
Доброго ранку, Сисрань! Закурити не знайдеться?
показать весь комментарий
30.08.2025 09:59 Ответить
Добивають. Це добре. На місці кожного російського НПЗ має бути пустеля.
показать весь комментарий
30.08.2025 10:01 Ответить
Я народився і жив у тих хрущовках, цє мій фатерлянд.
показать весь комментарий
30.08.2025 11:49 Ответить
 
 