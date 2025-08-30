УКР
Атака БпЛА на НПЗ РФ
2 188 18

Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Краснодарському краї та Самарській області

Горить НПЗ у РФ

У ніч на 30 серпня підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили "НПЗ Краснодарський" (Краснодарский край, РФ ) та нафтопереробний завод "Cизранський" у Самарській області РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається,  що нафтопереробний завод у Краснодарському краї виробляє світлі нафтопродукти об’ємом 3 млн тонн на рік - бензини, дизель, авіаційне пальне. Бере участь у забезпеченні збройних сил РФ.

Після атаки зафіксовано численні вибухи та пожежу на об’єкті.

"Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України повторно уразили нафтопереробний завод "Cизранський" у Самарській області РФ . Підприємство виробляє бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, мазут, бітум. Об’єми переробки до серпня 2025 року складали 8.5 млн тонн на рік. Фіксується пожежа в районі об’єкта",  - зазначили у Генштабі.

Та додали,  що Сили оборони вживають заходів, щоб підірвати наступальний потенціал російських загарбників та змусити Російську Федерацію припинити збройну агресію проти України.

Куйбишевський НПЗ у РФ призупинив роботу після атаки дронів 28 серпня, - росЗМІ

Автор: 

НПЗ (667) Удари по РФ (507)
Топ коментарі
+5
Ще мінус 4% нафтопереробки ×уйлостану. Бровді нарешті поставив цю хорошу переможну справу на потік, давно треба було його призначити на цю посаду. Аби ОПа не почала підсирати у своєму стилі.
показати весь коментар
30.08.2025 09:00 Відповісти
+4
кацап, тут водкі нет.
показати весь коментар
30.08.2025 09:20 Відповісти
+4
Кацапчик, йди но ти звідси на йух.
показати весь коментар
30.08.2025 09:21 Відповісти
Опа ні до чого. Тут США можуть занепокоїтися через свого друга
показати весь коментар
30.08.2025 09:43 Відповісти
Гарна новина...
показати весь коментар
30.08.2025 09:01 Відповісти
Прекрасно
показати весь коментар
30.08.2025 09:09 Відповісти
Тож зеленим чортам не треба запускати дрони по болотах, щоб по Києву не летіло ? А нагадай-коли наші дрони та ракети не атакували кацапстан-по Києву не прилітало ?
показати весь коментар
30.08.2025 09:25 Відповісти
кожен спалений НПЗ це крок до миру і перемоги
показати весь коментар
30.08.2025 09:20 Відповісти
БПЛА атаковали Адыгею. Поврежден производственный цех местного предприятия.
показати весь коментар
30.08.2025 09:22 Відповісти
Не одного дня? І реєстрація 30 серпня 2025 року...
показати весь коментар
30.08.2025 09:22 Відповісти
Вічная пам'ять. Амінь.
показати весь коментар
30.08.2025 09:26 Відповісти
Push the NPZ!
показати весь коментар
30.08.2025 09:26 Відповісти
Хоч погріються - як палити то не було кому а як грітися то всі збіглися
показати весь коментар
30.08.2025 09:33 Відповісти
Ну наконец стали регулярно поражать НПЗ, интересно, наши забили на западное неодобрение или кто то дал нам отмашку. Но даже сейчас мне кажется что могли бы еще чаще бить, ведь что мешает уменьшить их переработку нефти не на 25% а на 50%, но по каким то причинам все еще ограничивают себя. А еще хотелось бы понять, можно ли поражать их газовую и нефтедобычу...
показати весь коментар
30.08.2025 09:38 Відповісти
 
 