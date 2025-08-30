Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Краснодарському краї та Самарській області

У ніч на 30 серпня підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили "НПЗ Краснодарський" (Краснодарский край, РФ ) та нафтопереробний завод "Cизранський" у Самарській області РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що нафтопереробний завод у Краснодарському краї виробляє світлі нафтопродукти об’ємом 3 млн тонн на рік - бензини, дизель, авіаційне пальне. Бере участь у забезпеченні збройних сил РФ.

Після атаки зафіксовано численні вибухи та пожежу на об’єкті.

"Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України повторно уразили нафтопереробний завод "Cизранський" у Самарській області РФ . Підприємство виробляє бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, мазут, бітум. Об’єми переробки до серпня 2025 року складали 8.5 млн тонн на рік. Фіксується пожежа в районі об’єкта", - зазначили у Генштабі.

Та додали, що Сили оборони вживають заходів, щоб підірвати наступальний потенціал російських загарбників та змусити Російську Федерацію припинити збройну агресію проти України.

