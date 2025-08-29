Куйбишевський НПЗ у РФ призупинив роботу після атаки дронів 28 серпня, - росЗМІ

У російському місті Самара 28 серпня безпілотники атакували Куйбишевський нафтопереробний завод. Після удару НПЗ призупинив роботу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання ASTRA.

Зазначається, що підприємство атакували щонайменше 29 безпілотників, виникло 7 осередків загоряння, постраждав один працівник НПЗ.

Місцева влада атаку на НПЗ не підтверджувала, відзвітувавши, що атака була відбита, а пожежа була швидко погашена, не називаючи, що саме горіло.

Так, один з безпілотників влучив в установку первинної переробки нафти АВТ-4, після чого вона загорілася. Також інший БПЛА влучив в естакаду скраплених газів, яка також згодом спалахнула.

Крім цього, безпілотники на Куйбишевському НПЗ потрапили в трубопровід з газом, трубопровід з бензином, в установку АВТ-5, в установку виробництва водню, резервуар з дизельним пальним, що призвело до розливу палива. Вогонь перекинувся на ще один резервуар.

