УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10748 відвідувачів онлайн
Новини Атака дронів на регіони РФ Атака БпЛА на НПЗ РФ
388 6

Куйбишевський НПЗ у РФ призупинив роботу після атаки дронів 28 серпня, - росЗМІ

Куйбишевський НПЗ у Самарі призупинив роботу після атаки дронів 28 серпня

У російському місті Самара 28 серпня безпілотники атакували Куйбишевський нафтопереробний завод. Після удару НПЗ призупинив роботу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання ASTRA.

Зазначається, що підприємство атакували щонайменше 29 безпілотників, виникло 7 осередків загоряння, постраждав один працівник НПЗ.

Місцева влада атаку на НПЗ не підтверджувала, відзвітувавши, що атака була відбита, а пожежа була швидко погашена, не називаючи, що саме горіло.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака українських дронів вивела з ладу російський комплекс "Новатеку" на Балтиці на кілька місяців

Так, один з безпілотників влучив в установку первинної переробки нафти АВТ-4, після чого вона загорілася. Також інший БПЛА влучив в естакаду скраплених газів, яка також згодом спалахнула.

Крім цього, безпілотники на Куйбишевському НПЗ потрапили в трубопровід з газом, трубопровід з бензином, в установку АВТ-5, в установку виробництва водню, резервуар з дизельним пальним, що призвело до розливу палива. Вогонь перекинувся на ще один резервуар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ підтвердили повторне ураження двох російських НПЗ

Автор: 

НПЗ (666) росія (67410) Самара (9) Удари по РФ (504)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вічная пам'ять. Амінь.
показати весь коментар
29.08.2025 21:00 Відповісти
Кинув димком
показати весь коментар
29.08.2025 21:03 Відповісти
плановий ремонт
показати весь коментар
29.08.2025 21:05 Відповісти
На жаль, військові заводи добре захищені засобами ППО, а гроші на виробництво балістичних ракет наша єврейська влада вкрала.
НПЗ - більшість того, що залишається з більш-менш пристойних цілей.
показати весь коментар
29.08.2025 21:10 Відповісти
амін !
показати весь коментар
29.08.2025 21:11 Відповісти
а пожежа була швидко погашена, не називаючи, що саме горіло.
====================
ми й так знаємо-суха трава як завжди
показати весь коментар
29.08.2025 21:17 Відповісти
 
 