Куйбышевский НПЗ в РФ приостановил работу после атаки дронов 28 августа, - росСМИ

Куйбышевский НПЗ в Самаре приостановил работу после атаки дронов 28 августа

В российском городе Самара 28 августа беспилотники атаковали Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод. После удара НПЗ приостановил работу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание ASTRA.

Отмечается, что предприятие атаковали по меньшей мере 29 беспилотников, возникло 7 очагов возгорания, пострадал один работник НПЗ.

Местные власти атаку на НПЗ не подтверждали, отчитавшись, что атака была отражена, а пожар был быстро потушен, не называя, что именно горело.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Атака украинских дронов вывела из строя российский комплекс "Новатэка" на Балтике на несколько месяцев

В частности, один из беспилотников попал в установку первичной переработки нефти АВТ-4, после чего она загорелась. Также другой БПЛА попал в эстакаду сжиженных газов, которая также впоследствии вспыхнула.

Кроме этого, беспилотники на Куйбышевском НПЗ попали в трубопровод с газом, трубопровод с бензином, в установку АВТ-5, в установку производства водорода, резервуар с дизельным топливом, что привело к разливу топлива. Огонь перекинулся на еще один резервуар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ подтвердили повторное поражение двух российских НПЗ

+2
можно через пару тижнів добити АВТ-5. Без установок АВТ існування НПЗ вже немає някого сенсу.
29.08.2025 21:56 Ответить
+1
Вічная пам'ять. Амінь.
29.08.2025 21:00 Ответить
+1
Кинув димком
29.08.2025 21:03 Ответить
Вічная пам'ять. Амінь.
29.08.2025 21:00 Ответить
Кинув димком
29.08.2025 21:03 Ответить
плановий ремонт
29.08.2025 21:05 Ответить
На жаль, військові заводи добре захищені засобами ППО, а гроші на виробництво балістичних ракет наша єврейська влада вкрала.
НПЗ - більшість того, що залишається з більш-менш пристойних цілей.
29.08.2025 21:10 Ответить
ну да, тепер після позавчорашньої атаки на ростовський "Граніт" установку "Панцир-С" повезуть на Муромський приладобудівний завод, бо туди з травня не прилітало. На Арзамаський приладобудівний не повезуть, бо туди прилітало два тижні тому, та і ставропольський "Монокристал" обійдеться, бо там уламки вже відмітились пару тижнів тому.
29.08.2025 21:51 Ответить
амін !
29.08.2025 21:11 Ответить
а пожежа була швидко погашена, не називаючи, що саме горіло.
====================
ми й так знаємо-суха трава як завжди
29.08.2025 21:17 Ответить
Погода ветреной была
Ваш замок выгорел до тла
Огонь усадьбу всю спалил
И в ней конюшню охватил

Конюшня запертой была
А в ней кобыла умерла
А в остальном, прекрасная маркиза
Все хорошо, все хорошо!
29.08.2025 21:23 Ответить
Варто періодично навідувати дронами)Він же не увесь згорів)Та й допомогти відновлювати)Тимпаче ППО показала себе як аналахавнєт)))
показать весь комментарий
29.08.2025 21:31 Ответить
можно через пару тижнів добити АВТ-5. Без установок АВТ існування НПЗ вже немає някого сенсу.
29.08.2025 21:56 Ответить
 
 