Куйбышевский НПЗ в РФ приостановил работу после атаки дронов 28 августа, - росСМИ

В российском городе Самара 28 августа беспилотники атаковали Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод. После удара НПЗ приостановил работу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание ASTRA.

Отмечается, что предприятие атаковали по меньшей мере 29 беспилотников, возникло 7 очагов возгорания, пострадал один работник НПЗ.

Местные власти атаку на НПЗ не подтверждали, отчитавшись, что атака была отражена, а пожар был быстро потушен, не называя, что именно горело.

В частности, один из беспилотников попал в установку первичной переработки нефти АВТ-4, после чего она загорелась. Также другой БПЛА попал в эстакаду сжиженных газов, которая также впоследствии вспыхнула.

Кроме этого, беспилотники на Куйбышевском НПЗ попали в трубопровод с газом, трубопровод с бензином, в установку АВТ-5, в установку производства водорода, резервуар с дизельным топливом, что привело к разливу топлива. Огонь перекинулся на еще один резервуар.

