Дрони атакували підстанцію "Кропоткін" у Краснодарському краї РФ. ВІДЕО+ФОТО

У ніч проти понеділка, 1 вересня 2025 року, дрони уразили електричну підстанцію "Кропоткін" у Краснодарському краї РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

Як повідомили у соцмережах місцеві мешканці, електропідстанція в районі залізниці загорілася після атаки БпЛА в Кропоткіні.

Згодом інформацію підтвердив оперштаб Краснодарського краю. Там запевнили, що постраждалих немає, а пожежу вже нібито ліквідували.

безпілотник (4786) Удари по РФ (508)
+11
Вузлова станція. Це добре.
+5
Москва чекає ракет. Балстики не буде, но може щось тіпа фламінго чи нептуна? А, Зеля? Чи ностальгія за КВН, конкурс капітанів " я простой еврейский мальчик из Кривого Рога выступаю в самой Москве". Він реально таке молов.
+3
Він ще ***** грав на роялі!!!
Простой єврейський клоун переможе чемоданоносітєля з кгб.
Що може бути більш принизливе для кацапів? Ніщо.
01.09.2025 09:42 Відповісти
"весьолий чєловєк"
01.09.2025 10:16 Відповісти
Бидло кацапське лапотне, а хто вам, дебілам, сказав, що буде легко?
01.09.2025 07:40 Відповісти
А де наші фламінго,по одній штуці вдень?
01.09.2025 08:25 Відповісти
Чому одна? Треба більше.
01.09.2025 08:39 Відповісти
Це чудово, нехай пристрілюються перед зимою. Свинособачі виродки теж повинні сповна скуштувати блекаутів та холодних ночей.
01.09.2025 08:47 Відповісти
45°25'54.1"N 40°29'07.4"E
харошая підстанція, 330/110/10/6 кВ, 242 MVA
хай крапоткінци промоделюють пару тижнів свого життя взимку без електроенергії. Автотрансформатори Азербайджан дарувати їм не буде.
01.09.2025 09:02 Відповісти
ще чекаємо гарних новин з Алабуги і нарешті з НПЗ ТАНЕКО.
01.09.2025 09:34 Відповісти
 
 