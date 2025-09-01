Дрони атакували підстанцію "Кропоткін" у Краснодарському краї РФ. ВІДЕО+ФОТО
У ніч проти понеділка, 1 вересня 2025 року, дрони уразили електричну підстанцію "Кропоткін" у Краснодарському краї РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.
Як повідомили у соцмережах місцеві мешканці, електропідстанція в районі залізниці загорілася після атаки БпЛА в Кропоткіні.
Згодом інформацію підтвердив оперштаб Краснодарського краю. Там запевнили, що постраждалих немає, а пожежу вже нібито ліквідували.
Що може бути більш принизливе для кацапів? Ніщо.
харошая підстанція, 330/110/10/6 кВ, 242 MVA
хай крапоткінци промоделюють пару тижнів свого життя взимку без електроенергії. Автотрансформатори Азербайджан дарувати їм не буде.