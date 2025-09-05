РУС
Атака дронов на регионы РФ
9 399 30

Беспилотники атаковали НПЗ в российской Рязани: бушует пожар. ВИДЕО+ФОТО

В российской Рязани после атаки беспилотников горит нефтеперерабатывающий завод.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут местные телеграм-каналы и сообщает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Также смотрите: Беспилотники атаковали Ростов-на-Дону: горели многоэтажки, проводится эвакуация. ВИДЕО

Так, местные жители сообщают, что в результате атаки беспилотников пылает НПЗ.

В свою очередь, Андрющенко подтвердил поражение НПЗ в Рязани. Также он напомнил, что это повторный удар. Предыдущее поражение произошло 2 августа.

Горят НПЗ в Рязани РФ
Горят НПЗ в Рязани РФ
Горят НПЗ в Рязани РФ
Горят НПЗ в Рязани РФ

Автор: 

НПЗ (285) россия (97068) Рязань (18) Удары по РФ (506)
Нарешті! Чудове заспокійливе зранку
показать весь комментарий
05.09.2025 06:47 Ответить
Нагадуютьсь слова курви матвієнко, ми Украінє нічєво плахова ні сдєлалі. Дякуємо хлопці. Кацапи відроджуйте гужовий транспорт.
показать весь комментарий
05.09.2025 06:56 Ответить
То в мацкве дефіцит бензину буде?
Накопичуйте фламінго (піzдец параші) і з першими морозами по електриці, мацьви. Нехай пропагандони...***********.
показать весь комментарий
05.09.2025 07:00 Ответить
Экономике Рассейки - пестец! Счет идет на месяцы. Держать фронт и это кацапское говнище рухнет! Не слушайте никого - на Московии полная жопа!
Слава Украине!!!
показать весь комментарий
05.09.2025 07:04 Ответить
ти мабуть не платишь коммуналку та не купуєшь їжу.
показать весь комментарий
05.09.2025 07:30 Ответить
А навіщо? Він духовну їжу споживає
показать весь комментарий
05.09.2025 07:32 Ответить
Фіг там - ось Оманський терміново носиться з мирним планом - чому? Саме тому що економіці паРаші пздць і тому срочно пропихує мирні угоди і гарантії (з вводом військ НАТО ) що Україна ніяк не зможе вернути окуповане. І це буде юридично закріплене.
показать весь комментарий
05.09.2025 07:54 Ответить
Сразу видно типичного зрителя Телемарафона! Да еще и такого, котоый этот марафон смотрит 24 часа в сутки не отрываясь от экрана своего ящика!
показать весь комментарий
05.09.2025 08:04 Ответить
Це ви рекламу лохоМарафону ліпите?? А запарєбрікавим, що показують у новинам???
Смерть московітам, ****** і тютінай!
Армія! Мова! Віра!
Славам Україні!!
показать весь комментарий
05.09.2025 08:34 Ответить
Так ви проти того, що чоловік написав, чи як?
Про фронт не питаю, ви його точно не тримаєте, сидячи в Австрії.
Хочете сказати, що у московитів все ок, москва не впаде і на расії не жопа?
показать весь комментарий
05.09.2025 10:42 Ответить
И рф вот-вот распадется... И ракет на 2-3 раза осталось)
показать весь комментарий
05.09.2025 08:06 Ответить
Сраний сєрєсєр (з міцнійшою економікою ніж зараз засрашки) розпався й засрашку чекає те саме. На все свій час.
Там вже є рух "народна республіка Сибіру" , як тільки кремль ослабне, а він ослабне, так почнеться.
показать весь комментарий
05.09.2025 09:57 Ответить
показать весь комментарий
05.09.2025 07:17 Ответить
А в чому прикол?
показать весь комментарий
05.09.2025 08:12 Ответить
шо мадяру пох на заборони зеленського
показать весь комментарий
05.09.2025 08:18 Ответить
А де вони, ті заборони?
показать весь комментарий
05.09.2025 08:19 Ответить
питання до зе.
показать весь комментарий
05.09.2025 08:41 Ответить
Не тупи. Вє#али/ть повторно як тільки знову запускають.
показать весь комментарий
05.09.2025 09:54 Ответить
Раніше Рязанський НПЗ атакували тричі. Це-червертий, та мабуть будуть ще і ще. Важко без ракет. Но Бубочка свою справу знає. Краще тищщу безпекових год, ніж тищщу ракет.
показать весь комментарий
05.09.2025 07:29 Ответить
Поки що й дрони непогано справляються через відсутність кацапської ппо, навіщо туди ракети ? Чи ти на фото та відео у цій новині знову тільки розбиті шибки побачив ? А щодо ракет-маю надію, щоб щось зібрали та накопичили на випадок, якщо кацапи знову вирішать нам блекаути зробити. От тоді треба в'їбати у відповідь по їх тец.
показать весь комментарий
05.09.2025 08:46 Ответить
Треба добивати. Оті ректафікаційні колони, що поряд з вогнищем. Тоді ремонти не будуть потрібні. Тільки новий будувати.
показать весь комментарий
05.09.2025 08:04 Ответить
А ти відрізняєш колонни крекінгу від колонни ректіфікаціі?
показать весь комментарий
05.09.2025 08:17 Ответить
Ви мабуть мєсний? Молодець, що хочете допомогти Україні, там, запарєбрікам видніше??
показать весь комментарий
05.09.2025 08:36 Ответить
Так, ваша правда. В Вікіпедії написано, що там в основному каталітичний крекінг, хоча, як на мене, на фото колони надто вузьки. Значить, треба знищувати колони для крекінгу. Такий вислів вас задовільнить?
показать весь комментарий
05.09.2025 09:50 Ответить
Двіжуха
показать весь комментарий
05.09.2025 08:19 Ответить
Давно файєрверків не бачив .файно Слава Україні .
показать весь комментарий
05.09.2025 09:04 Ответить
Героям слава !!
Дійсно , вирує дуже гарно🔥🔥🔥
показать весь комментарий
05.09.2025 09:32 Ответить
бажаю такого кацапам кожен день..., амінь...
показать весь комментарий
05.09.2025 09:04 Ответить
Красота то какая, лепота!
показать весь комментарий
05.09.2025 09:28 Ответить
"Двіжуха" все як мерзотні кацапи-дегенерати "любоять".
показать весь комментарий
05.09.2025 09:59 Ответить
 
 