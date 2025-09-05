Беспилотники атаковали НПЗ в российской Рязани: бушует пожар. ВИДЕО+ФОТО
В российской Рязани после атаки беспилотников горит нефтеперерабатывающий завод.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут местные телеграм-каналы и сообщает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.
Так, местные жители сообщают, что в результате атаки беспилотников пылает НПЗ.
В свою очередь, Андрющенко подтвердил поражение НПЗ в Рязани. Также он напомнил, что это повторный удар. Предыдущее поражение произошло 2 августа.
Накопичуйте фламінго (піzдец параші) і з першими морозами по електриці, мацьви. Нехай пропагандони...***********.
Слава Украине!!!
Смерть московітам, ****** і тютінай!
Армія! Мова! Віра!
Славам Україні!!
Про фронт не питаю, ви його точно не тримаєте, сидячи в Австрії.
Хочете сказати, що у московитів все ок, москва не впаде і на расії не жопа?
Там вже є рух "народна республіка Сибіру" , як тільки кремль ослабне, а він ослабне, так почнеться.
Дійсно , вирує дуже гарно🔥🔥🔥