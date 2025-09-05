Беспилотники атаковали НПЗ в российской Рязани: бушует пожар. ВИДЕО+ФОТО

В российской Рязани после атаки беспилотников горит нефтеперерабатывающий завод.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут местные телеграм-каналы и сообщает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Также смотрите: Беспилотники атаковали Ростов-на-Дону: горели многоэтажки, проводится эвакуация. ВИДЕО

Так, местные жители сообщают, что в результате атаки беспилотников пылает НПЗ.

В свою очередь, Андрющенко подтвердил поражение НПЗ в Рязани. Также он напомнил, что это повторный удар. Предыдущее поражение произошло 2 августа.







