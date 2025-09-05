10 133 33
Безпілотники атакували НПЗ у російській Рязані: вирує пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У російській Рязані після атаки безпілотників горить нафтопереробний завод.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть місцеві телеграм-канали та повідомляє керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.
Так, місцеві жителі повідомляють, що внаслідок атаки безпілотників палає НПЗ.
Своєю чергою, Андрющенко підтвердив ураження НПЗ в Рязані. Також він нагадав, що це повтрний удар. Попереднє ураження відбулось 2 серпня.
