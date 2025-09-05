УКР
Безпілотники атакували НПЗ у російській Рязані: вирує пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У російській Рязані після атаки безпілотників горить нафтопереробний завод.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть місцеві телеграм-канали та повідомляє керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Також дивіться: Безпілотники атакували Ростов-на-Дону: горіли багатоповерхівки, проводиться евакуація. ВIДЕО

Так, місцеві жителі повідомляють, що внаслідок атаки безпілотників палає НПЗ.

Своєю чергою, Андрющенко підтвердив ураження НПЗ в Рязані. Також він нагадав, що це повтрний удар. Попереднє ураження відбулось 2 серпня.

Палає НПЗ в Рязані РФ
Палає НПЗ в Рязані РФ
Палає НПЗ в Рязані РФ
Палає НПЗ в Рязані РФ

Автор: 

НПЗ (672) росія (67527) Рязань (18) Удари по РФ (511)
Нарешті! Чудове заспокійливе зранку
05.09.2025 06:47 Відповісти
+31
Экономике Рассейки - пестец! Счет идет на месяцы. Держать фронт и это кацапское говнище рухнет! Не слушайте никого - на Московии полная жопа!
Слава Украине!!!
05.09.2025 07:04 Відповісти
+30
Нагадуютьсь слова курви матвієнко, ми Украінє нічєво плахова ні сдєлалі. Дякуємо хлопці. Кацапи відроджуйте гужовий транспорт.
05.09.2025 06:56 Відповісти
То в мацкве дефіцит бензину буде?
Накопичуйте фламінго (піzдец параші) і з першими морозами по електриці, мацьви. Нехай пропагандони...***********.
05.09.2025 07:00 Відповісти
ти мабуть не платишь коммуналку та не купуєшь їжу.
05.09.2025 07:30 Відповісти
А навіщо? Він духовну їжу споживає
05.09.2025 07:32 Відповісти
Фіг там - ось Оманський терміново носиться з мирним планом - чому? Саме тому що економіці паРаші пздць і тому срочно пропихує мирні угоди і гарантії (з вводом військ НАТО ) що Україна ніяк не зможе вернути окуповане. І це буде юридично закріплене.
05.09.2025 07:54 Відповісти
Сразу видно типичного зрителя Телемарафона! Да еще и такого, котоый этот марафон смотрит 24 часа в сутки не отрываясь от экрана своего ящика!
05.09.2025 08:04 Відповісти
Це ви рекламу лохоМарафону ліпите?? А запарєбрікавим, що показують у новинам???
Смерть московітам, ****** і тютінай!
Армія! Мова! Віра!
Славам Україні!!
05.09.2025 08:34 Відповісти
Так ви проти того, що чоловік написав, чи як?
Про фронт не питаю, ви його точно не тримаєте, сидячи в Австрії.
Хочете сказати, що у московитів все ок, москва не впаде і на расії не жопа?
05.09.2025 10:42 Відповісти
Вангуванням підробляєте, чи аби так, погадити по мережі??
Почитайте Новодворську, яку убили, як і Парубія, *********!!
05.09.2025 11:13 Відповісти
И рф вот-вот распадется... И ракет на 2-3 раза осталось)
05.09.2025 08:06 Відповісти
Сраний сєрєсєр (з міцнійшою економікою ніж зараз засрашки) розпався й засрашку чекає те саме. На все свій час.
Там вже є рух "народна республіка Сибіру" , як тільки кремль ослабне, а він ослабне, так почнеться.
05.09.2025 09:57 Відповісти
05.09.2025 07:17 Відповісти
А в чому прикол?
05.09.2025 08:12 Відповісти
шо мадяру пох на заборони зеленського
05.09.2025 08:18 Відповісти
А де вони, ті заборони?
05.09.2025 08:19 Відповісти
питання до зе.
05.09.2025 08:41 Відповісти
Не тупи. Вє#али/ть повторно як тільки знову запускають.
05.09.2025 09:54 Відповісти
Раніше Рязанський НПЗ атакували тричі. Це-червертий, та мабуть будуть ще і ще. Важко без ракет. Но Бубочка свою справу знає. Краще тищщу безпекових год, ніж тищщу ракет.
05.09.2025 07:29 Відповісти
Поки що й дрони непогано справляються через відсутність кацапської ппо, навіщо туди ракети ? Чи ти на фото та відео у цій новині знову тільки розбиті шибки побачив ? А щодо ракет-маю надію, щоб щось зібрали та накопичили на випадок, якщо кацапи знову вирішать нам блекаути зробити. От тоді треба в'їбати у відповідь по їх тец.
05.09.2025 08:46 Відповісти
Треба добивати. Оті ректафікаційні колони, що поряд з вогнищем. Тоді ремонти не будуть потрібні. Тільки новий будувати.
05.09.2025 08:04 Відповісти
А ти відрізняєш колонни крекінгу від колонни ректіфікаціі?
05.09.2025 08:17 Відповісти
Ви мабуть мєсний? Молодець, що хочете допомогти Україні, там, запарєбрікам видніше??
05.09.2025 08:36 Відповісти
Так, ваша правда. В Вікіпедії написано, що там в основному каталітичний крекінг, хоча, як на мене, на фото колони надто вузьки. Значить, треба знищувати колони для крекінгу. Такий вислів вас задовільнить?
05.09.2025 09:50 Відповісти
Двіжуха
05.09.2025 08:19 Відповісти
Давно файєрверків не бачив .файно Слава Україні .
05.09.2025 09:04 Відповісти
Героям слава !!
Дійсно , вирує дуже гарно🔥🔥🔥
05.09.2025 09:32 Відповісти
бажаю такого кацапам кожен день..., амінь...
05.09.2025 09:04 Відповісти
Красота то какая, лепота!
05.09.2025 09:28 Відповісти
"Двіжуха" все як мерзотні кацапи-дегенерати "любоять".
05.09.2025 09:59 Відповісти
Оце єдині дієві санкції!
05.09.2025 10:47 Відповісти
Підрозділи СБС роблять свою роботу відмінно.Цікаво де робота зеленовідосікових Паляниці,Пекла,Трембіти,Довгого Нептуна та Фламінго(котрих вже мабуть виготовили біля двох десятків,по 1шт. за добу).
05.09.2025 11:04 Відповісти
 
 