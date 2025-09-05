Уражено Рязанський НПЗ та низку інших об’єктів ворога, зокрема в Луганську, - Генштаб

У ніч на 05 вересня 2025 року підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, Головного управління розвідки МО України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили Рязанський нафтопереробний завод.

Як інформує Цензор.НЕТ, це підтвердив Генштаб ЗСУ.

За попередніми даними, зафіксовано влучання в установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6, орієнтовна потужність якої становить 6 млн тонн нафти на рік.

Рязанський НПЗ, з проєктною потужністю 17,1 млн тонн нафти на рік, входить у четвірку найбільших нафтопереробних заводів РФ. Продукує бензини різних марок, дизель, реактивне пальне, скраплені гази та інші продукти нафтопереробки. Об’єкт задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

Також підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України завдали вогневого ураження по позиції двох дивізіонів ЗРК С-400 "Тріумф" у Калузькій області РФ. За попередніми даними, є влучання в командно-штабну машину та пункт управління.

Крім того, підрозділи Служби безпеки України успішно атакували склад інженерних боєприпасів та БпЛА російських військ у районі тимчасово окупованого міста Луганськ. Результат – на об’єкті відбулася вторинна детонація з подальшою пожежею.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів, забезпечення пально-мастильними матеріалами та боєприпасами загарбницької армії й змусити РФ припинити збройну агресію проти України", - додав Генштаб.

