335 0
БПЛА РФ попал в жилой дом в Сумской громаде: пострадавших нет
Сегодня утром в Сумской громаде вражеский беспилотник попал в пятиэтажный жилой дом.
Об этом сообщил начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко, передает Цензор.НЕТ.
"Около 10:30 враг атаковал Сумскую громаду ударным БПЛА. Беспилотник попал в пятиэтажный жилой дом, но без детонации. Обошлось без масштабных разрушений: повреждены окна и балконные рамы", - отметил Кривошеенко.
По предварительной информации, пострадавших нет. Оперативные службы обследуют здание и прилегающую территорию.
