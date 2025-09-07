БПЛА РФ попал в жилой дом в Сумской громаде: пострадавших нет

Сегодня утром в Сумской громаде вражеский беспилотник попал в пятиэтажный жилой дом.

Об этом сообщил начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко, передает Цензор.НЕТ.

"Около 10:30 враг атаковал Сумскую громаду ударным БПЛА. Беспилотник попал в пятиэтажный жилой дом, но без детонации. Обошлось без масштабных разрушений: повреждены окна и балконные рамы", - отметил Кривошеенко.

По предварительной информации, пострадавших нет. Оперативные службы обследуют здание и прилегающую территорию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дроны атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае РФ: горела технологическая установка. ВИДЕО+ФОТО