Враг атаковал дронами Полтавщину: был пожар на предприятии

Сегодня, 17 сентября 2025 года, ночью на Полтавщине работала ПВО во время дроновой атаки врага.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава ОВА Владимир Когут, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате падения обломков вражеского БПЛА возник пожар на открытой территории одного из предприятий в Полтавском районе.

"Пожар оперативно ликвидирован подразделениями ГСЧС. Обошлось без пострадавших", - уточнил глава региона.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ атаковали дронами Черкасскую область, есть последствия для критической инфраструктуры. Также отмечалось, что рашисты снова атаковали инфраструктуру "Укрзалізниці", из-за обесточивания задерживаются поезда. Кроме того, враг ударил дронами по объектам инфраструктуры Кропивницкого района: частично обесточены областной центр и 44 населенных пункта.