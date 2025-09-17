Враг атаковал дронами Полтавщину: был пожар на предприятии
Сегодня, 17 сентября 2025 года, ночью на Полтавщине работала ПВО во время дроновой атаки врага.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава ОВА Владимир Когут, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в результате падения обломков вражеского БПЛА возник пожар на открытой территории одного из предприятий в Полтавском районе.
"Пожар оперативно ликвидирован подразделениями ГСЧС. Обошлось без пострадавших", - уточнил глава региона.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ атаковали дронами Черкасскую область, есть последствия для критической инфраструктуры. Также отмечалось, что рашисты снова атаковали инфраструктуру "Укрзалізниці", из-за обесточивания задерживаются поезда. Кроме того, враг ударил дронами по объектам инфраструктуры Кропивницкого района: частично обесточены областной центр и 44 населенных пункта.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль