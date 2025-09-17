РУС
Новости Атака беспилотников на Полтавщину
686 1

Враг атаковал дронами Полтавщину: был пожар на предприятии

Шахед над Полтавщиной

Сегодня, 17 сентября 2025 года, ночью на Полтавщине работала ПВО во время дроновой атаки врага.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава ОВА Владимир Когут, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате падения обломков вражеского БПЛА возник пожар на открытой территории одного из предприятий в Полтавском районе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кременчуге после атаки РФ восстановили электроснабжение и движение по автомобильному мосту

"Пожар оперативно ликвидирован подразделениями ГСЧС. Обошлось без пострадавших", - уточнил глава региона.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ атаковали дронами Черкасскую область, есть последствия для критической инфраструктуры. Также отмечалось, что рашисты снова атаковали инфраструктуру "Укрзалізниці", из-за обесточивания задерживаются поезда. Кроме того, враг ударил дронами по объектам инфраструктуры Кропивницкого района: частично обесточены областной центр и 44 населенных пункта.

Автор: 

дроны (4689) Полтавская область (1263)
українці ніколи не переможуть ворога,коли навіть не мають права голосно назвати хто це.ганьба і позор цьому народу який іде на смерть через страх і безвихідь !!!
17.09.2025 08:04 Ответить
 
 