Войска РФ атаковали дронами Черкасщину: есть последствия для критической инфраструктуры

В ночь на среду, 17 сентября 2025 года войска РФ атаковали территорию Черкасской области с использованием ударных БПЛА.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

"Этой ночью враг направил в Черкасскую область ударные БПЛА. Есть последствия для критической инфраструктуры", - отметил он.

В данное время в Черкасской области объявлен отбой угрозы. Больше о последствиях атаки врага эту минуту не известно.

Также читайте: Последствия атаки "шахедов" на Черкасщину: под ударом - два района области. ФОТОрепортаж

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Украину атакуют российские "шахеды".