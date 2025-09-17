РУС
Атака беспилотников на Черкасскую область
1 367 1

Войска РФ атаковали дронами Черкасщину: есть последствия для критической инфраструктуры

Российские беспилотники над Черкасской областью

В ночь на среду, 17 сентября 2025 года войска РФ атаковали территорию Черкасской области с использованием ударных БПЛА.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

"Этой ночью враг направил в Черкасскую область ударные БПЛА. Есть последствия для критической инфраструктуры", - отметил он.

В данное время в Черкасской области объявлен отбой угрозы. Больше о последствиях атаки врага эту минуту не известно.

Также читайте: Последствия атаки "шахедов" на Черкасщину: под ударом - два района области. ФОТОрепортаж

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Украину атакуют российские "шахеды".

7 прильотів, 6 - район вокзалу, 1 - в напрямку ТЦК. ППО вже більше року взагалі немає. А були ж навіть гепарди... де вони зараз?
