Украину атакуют российские "Шахеды", - Воздушные силы

Российские беспилотники массово нарушили воздушное пространство Польши

Вечером 15 сентября российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.

Движение ударных беспилотников

  • Полтавщина: БпЛА в направлении Миргорода.
  • Черниговщина: БпЛА мимо Батурина курсом на Борзну.
  • Харьковщина: несколько групп БпЛА мимо Дергачей в направлении Харькова.

Смотрите: Момент удара "шахеда" по Слободскому району Харькова. ВИДЕО

беспилотник (4262) Воздушные силы (2676) Шахед (1506) война в Украине (6139)
"Ввечері 15 вересня..." - агов, сьогодні вже 16-е майже закінчилось
16.09.2025 19:37 Ответить
 
 