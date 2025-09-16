1 159 1
Украину атакуют российские "Шахеды", - Воздушные силы
Вечером 15 сентября российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.
Движение ударных беспилотников
- Полтавщина: БпЛА в направлении Миргорода.
- Черниговщина: БпЛА мимо Батурина курсом на Борзну.
- Харьковщина: несколько групп БпЛА мимо Дергачей в направлении Харькова.
