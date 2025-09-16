Момент удара "шахеда" по Слободскому району Харькова. ВИДЕО

Российские войска ударили по Слободскому району Харькова "шахедом".

Как информирует Цензор.НЕТ, видео обнародовала прокуратура области.

Известно, что удар был нанесен по административному зданию.

Напомним, 16 сентября 2025 года российские оккупанты нанесли удар по Харькову "шахедами", в результате чего получили ранения 3 человека.

