4 272 10

Момент удара "шахеда" по Слободскому району Харькова. ВИДЕО

Российские войска ударили по Слободскому району Харькова "шахедом".

Как информирует Цензор.НЕТ, видео обнародовала прокуратура области.

Известно, что удар был нанесен по административному зданию.

Напомним, 16 сентября 2025 года российские оккупанты нанесли удар по Харькову "шахедами", в результате чего получили ранения 3 человека.

Читайте: Удар РФ по Запорожью: раненые дети - в реанимации в тяжелом состоянии

Автор: 

+14
А чого у Бєлгороді не лунає тревога?
Чи там нема адміністративних будівель?
16.09.2025 13:09 Ответить
+5
***** рятує рузкоязічних жителів харківщини і дамбаса, а також захищає їхню віру. Дивіться не переплутайте
16.09.2025 13:13 Ответить
+2
Це реактивна Герань-3...
16.09.2025 13:39 Ответить
Ніззя, бо путін нападе.
16.09.2025 14:42 Ответить
Скоро вузькоізичних не залишиться в Україні і війна припиниться, але поки є і багато тож буде тривати
16.09.2025 13:30 Ответить
Кінний ринок. Там 100 метрів і овочевий оптовий майданчик. Завжди народу дофіга. Ото б було..
16.09.2025 13:17 Ответить
Наче більше схоже на крилату ракету
16.09.2025 13:32 Ответить
Але звук відкидає всі сумніви. Ми мабуть вже всі наслухалися такого.
16.09.2025 13:36 Ответить
де наші фламінго чи ще щось подібне до цієї фігні...
16.09.2025 14:33 Ответить
не має, то все піар, он тільки виділиди землю під виробництво заводу Rheinmetall. Значить ракети, реактивні дрони, то все макети, мабуть ще договора не підписані.
16.09.2025 14:50 Ответить
 
 