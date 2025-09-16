Удар РФ по Запорожью: раненые дети - в реанимации в тяжелом состоянии

Фото: Іван Федоров, начальник ОВА

Дети, пострадавшие в результате ночной вражеской атаки на Запорожье, сейчас находятся в реанимации. Их состояние тяжелое, но стабильное.

По его словам, медики оперировали пострадавших 4-летнюю и 17-летнюю девочек ночью.

Дети были доставлены в больницу с множественными осколочными ранениями.

"Сейчас их состояние стабильное, но младшую пострадавшую впереди еще ждут операции", - уточнил глава области.

