Удар РФ по Запорожью: раненые дети - в реанимации в тяжелом состоянии
Дети, пострадавшие в результате ночной вражеской атаки на Запорожье, сейчас находятся в реанимации. Их состояние тяжелое, но стабильное.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, медики оперировали пострадавших 4-летнюю и 17-летнюю девочек ночью.
Дети были доставлены в больницу с множественными осколочными ранениями.
"Сейчас их состояние стабильное, но младшую пострадавшую впереди еще ждут операции", - уточнил глава области.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что из-за обстрела Запорожской области ранены 18 человек, среди них - 2 детей.
