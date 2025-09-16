РУС
Удар РФ по Запорожью: раненые дети - в реанимации в тяжелом состоянии

Последствия атаки на Запорожье
Фото: Іван Федоров, начальник ОВА

Дети, пострадавшие в результате ночной вражеской атаки на Запорожье, сейчас находятся в реанимации. Их состояние тяжелое, но стабильное.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, медики оперировали пострадавших 4-летнюю и 17-летнюю девочек ночью.

Дети были доставлены в больницу с множественными осколочными ранениями.

"Сейчас их состояние стабильное, но младшую пострадавшую впереди еще ждут операции", - уточнил глава области.

Также читайте: Удар по Запорожью: количество пострадавших возросло до 13, среди них - двое детей

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что из-за обстрела Запорожской области ранены 18 человек, среди них - 2 детей.

дети (6723) Запорожье (2761) обстрел (29536) Запорожская область (3523) Запорожский район (248)
Ударів у відповідь по ворогу як завжди не буде.
Жодна війна так дивно не йшла. Жодна жертва військової агрессії так не переживала за життя і здоров'я ворогів.
16.09.2025 12:43 Ответить
не квакай,кролик, отвєточка вночі ще й як летіла
16.09.2025 14:38 Ответить
Будь ти проклята навіки фашиська росія іц народ того злочинного терористичнного утворення ,варвари воюють з дітьми.
16.09.2025 14:47 Ответить
 
 