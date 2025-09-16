Обстрел Запорожской области: ранены 18 человек, среди них 2 детей (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В течение суток оккупанты нанесли 540 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области. Враг по меньшей мере 10 раз ударил по областному центру, предварительно из РСЗО "Торнадо-С". Атаки пришлись по двум районам города - Коммунарскому и Шевченковскому.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

Повреждены 10 многоквартирных домов, 12 домов частного сектора, два из них загорелись. Изуродовано и несколько нежилых зданий, одно - горело.

13 человек ранены, среди них двое детей. Шестеро - госпитализированы, все получают необходимую помощь.

"Мы еще не оправились от предыдущих ударов в конце августа, а враг снова добавил новой работы коммунальщикам. С поздней ночи спасатели и службы работают на местах, чтобы восстановить поврежденные дома", - резюмировал Федоров.

Войска РФ осуществили 11 авиационных ударов по Балабино, Григорьевке, Гуляйполю, Червоному и Успеновке. 329 БпЛА различной модификации атаковали Богдановку, Плавни, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне, Новоандреевку, Новопавловку, Червоне и Преображенку. 17 обстрелов из РСЗО нанесены по территории Запорожья, Кушугума, Гуляйполя и Новоданиловки. 183 артиллерийских удара нанесены по территории Плавней, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Новоандреевки и Червоного.

Обновлено

"Уже 18 раненых - увеличивается количество пострадавших в результате ночной вражеской атаки на Запорожье. Жители областного центра продолжают обращаться к врачам с осколочными ранениями, контузиями, острыми реакциями на стресс", - отметил Федоров по состоянию на 10:41.















